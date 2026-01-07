Fulham vs Chelsea: Raúl Jiménez Anota y Hace Festejo de Videojuego en Premier League 2026

El año empezó de lujo para el delantero mexicano Raúl Jiménez, ya que anotó un gol en el partido Fulham vs Chelsea correspondiente a la Jornada 21 de la Premier League 2026. Y además su icónico festejo se viralizó en redes sociales.

Este miércoles 7 de enero, el Fulham recibió al Chelsea en Craven Cottage. Tal y como se esperaba, el duelo fue intenso desde el arranque. Para fortuna de los locales, el árbitro expulsó al lateral Marc Cucurella apenas a los 22 minutos, así que The Blues jugaron diezmados el tiempo restante.

La primera mitad fue de estira y afloja, de ida y vuelta en ambas áreas pero con mayor insistencia de los Cottagers, que buscaban sacar provecho de la superioridad numérica. Sin embargo se fueron al descanso con un espantoso 0-0 en la pizarra.

Corría el minuto 55 cuando llegó el 1-0 para el Fulham: Raúl Jiménez se elevó en el área del Chelsea para conectar la pelota de cabeza y mandarla a la meta defendida por Robert Sánchez. El estadio enloqueció, sobre todo con la peculiar celebración del delantero mexicano.

Más adelante, a los 72 minutos Los Blues igualaron 1-1 por medio del artillero Liam Delap. Y los nervios cimbraron a los Cottagers y sus seguidores, porque el estadio se silenció.

Pero el Fulham despertó a sus aficionados del letargo con el 2-1 a los 81 minutos, cuando el mediocampista Harry Wilson cimbró el marcador con el gol decisivo.

Gol de Raúl Jiménez en el Fulham vs Chelsea en Premier League 2026 Hoy: Mexicano hace festejo de videojuego

Raúl Jiménez se volvió tendencia este miércoles 7 de enero con la celebración de su gol ante el Chelsea. Así que a continuación te contamos lo que hizo.

Luego de rematar de cabeza la pelota y mandarla al fondo de la portería, para el 1-0 a favor de los Cottagers, el artillero mexicano corrió hacia el tiro de esquina para festejar.

Raúl Jiménez se lanzó de manera vertical y cayó inerte sobre el césped, cerca del banderín de córner: lo hizo para imitar el icónico festejo que realizan millones de gamers, incluido él, en el videojuego de futbol EAFC 26 ( sí, el que antes era el FIFA).

Por esa peculiar celebración, Raúl Jiménez está en boca de todos. Además, el también delantero de la Selección Mexicana dejó en claro que va con todo este 2026, año mundialista.

