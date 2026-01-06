John Harbaugh Deja a los Ravens: ¿Por Qué Despidieron al Entrenador de Baltimore en la NFL?

El entrenador John Harbaugh fue despedido por los Ravens de Baltimore este martes 6 de enero, luego de dirigir al equipo durante 18 temporadas en la NFL y llevarlo a ganar un Super Bowl.

La drástica decisión fue tomada por Steve Bisciotti, el dueño del equipo de Baltimore, luego de una decepcionante campaña en la que el equipo acabó con marca de 8 triunfos y 9 derrotas. Así que el golpe de quedar fuera de los playoffs fue bastante duro para el dueño, la directiva y los aficionados.

Y dolió más luego de que se viralizó el video en el que el pateador Tyler Loop falló un gol de campo en el último segundo del partido del domingo por la noche ante los Acereros de Pittsburgh, que se llevaron la victoria con marcador de 26-24 en la División Norte de la Conferencia Americana.

Steve Bisciotti, el dueño del equipo de Baltimore, señaló por medio de un comunicado que no fue sencillo decirle adiós a John Harbaugh:

Esta fue una decisión increíblemente difícil, en vista de los tremendos 18 años que hemos pasado juntos y el profundo respeto que tengo por John como entrenador y, lo más importante, como un gran hombre de integridad

Y añadió que "a lo largo de lo que creo firmemente es una carrera de entrenador digna del Salón de la Fama, John ha entregado un campeonato de Super Bowl a Baltimore y ha servido como un pilar constante de humildad y liderazgo".

