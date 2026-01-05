Manchester United Despide a Ruben Amorim: ¿Por Qué Dejó de Ser Técnico del Club?

Este lunes 5 de diciembre el club Manchester United anunció el cese del entrenador Ruben Amorim, luego de 14 meses en el cargo. La directiva del club inglés hizo el anuncio sobre la salida del estratega portugués.

La salida de Amorim se da luego de que los Diablos Rojos empataron 1-1 el fin de semana con el modesto Leeds United, que lucha en la parte baja de la tabla general: "Con el Manchester United en el sexto lugar de la Liga Premier, la directiva del club ha tomado a regañadientes la decisión de que es el momento adecuado para hacer un cambio", precisó la directiva, que además añadió lo siguiente:

Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de terminar lo más alto posible en la Liga Premier

Además de justificar el despido del timonel, el United señaló este mismo día que Darren Fletcher, encargado del equipo Sub18, dirigirá al primer equipo en el partido contra Burnley de este miércoles.

Hay que señalar que Ruben Amorim ya caminaba sobre la cuerda floja desde la temporada anterior, cuando el equipo acabó en la posición 15 de la tabla general. Sin embargo, la directiva apostó por redoblar la confianza en él pese al descontento de los aficionados.

Pero el fin de semana algo se fracturó de fea manera. El entrenador estalló frente a los medios de comunicación:

Vine aquí para ser el mánager del Manchester United, no para ser el técnico del Manchester United Y eso está claro

También dejó en claro que "no voy a renunciar. Haré mi trabajo hasta que venga otro tipo a reemplazarme".

Medios ingleses señalaron que previamente había tenido un enfrentamiento verbal con Jason Wilcox, director deportivo del United, quien estaba preocupado por los malos resultados recientes.

Luego de las declaraciones incendiarias de Ruben Amorim, la paciencia de la directiva se acabó. Así que el portugués se convirtió en el sexto entrenador que pasa por la guillotina desde que el legendario Alex Ferguson dejó el banquillo en el 2013.

Manchester United Despide a Ruben Amorim, ¿Quién Es y Por Qué Dejó de Ser Técnico del Club?

Amorim se va sin haber conseguido trofeos y luego de una serie de récords negativos, incluyendo su posición más baja en la era de la Premier League: el sitio 15, con el mayor número de derrotas del United en una temporada de la Premier.

Ruben Amorim llegó al United procedente del Sporting de Lisboa, luego de ganar dos títulos de Liga en el futbol de Portugal. En noviembre del 2024 fue anunciado como nuevo entrenador del Manchester United y generó muchas expectativas, pero el nivel de la Premier League es más exigente.

Y eso quedó comprobado hoy, una vez más, cuando el proyecto de Amorim se estrelló con la realidad, pese a que gastó más de 300 millones de dólares para reforzar la plantilla.

Aunque ahora el Manchestsr United marcha en la sexta posición con 31 unidades, los empates recientes ante el Wolverhampton y el Leeds United encendieron la mecha y los ánimos. Y Amorim explotó, pero ya no lo aguantaron y decidieron cortar por lo sano.

