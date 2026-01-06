Cruz Azul Hace Oficial el Fichaje de Agustín Palavecino para el Torneo Clausura 2026

La tarde de este martes 6 de enero, el Cruz Azul por fin hizo oficial la contratación del futbolista Agustín Palavecino, quien llega procedente del Necaxa, a partir del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Fue a través de sus redes sociales que la Máquina celeste le dio la bienvenida al atacante argentino y compartió un video en el que se le ve festejando con la playera del Necaxa, para luego posar con la casaca y un balón del Cruz Azul.

Al mismo, tiempo el Necaxa publicó en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento para el buen “Pala”, a manera de despedida:

Gracias por romperte el alma por estos colores. Esta siempre será tu casa

Procedente del Necaxa, Palavecino será el refuerzo del equipo cementero para el Torneo Clausura 2025 que arranca en unos días más. Sin embargo, dada la premura, parece complicado que debute en la fecha 1.

Hay que señalar que se trata de un fichaje muy esperado, ya que su nombre se mencionó durante el último mes. Sin embargo, Cruz Azul no era el único interesado: también el América entró en la puja, pero finalmente desistió de la contratación.

¿Cuándo debutará Agustín Palavecino con el Cruz Azul?

La pregunta es si Agustín Palavecino estará listo para debutar el fin de semana ante el León, en la jornada 1 del Torneo Clausura 2025. Pues todo depende del cuerpo médico, el preparador físico y el técnico Nicolás Larcamón, que ya lo conoce desde los días que compartieron en el Necaxa.

Por lo menos, porque el entrenador lo conoce bastante bien, Palavecino podrá jugar algunos minutos ante Los Esmeraldas, el sábado 10 de enero, en la Liga MX 2025.

