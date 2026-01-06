A unos días de que empiece el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el futbol de estufa está que arde. Y este martes 6 de enero hay varios movimientos que llaman la atención: el inminente fichaje de Agustín Palavecino con Cruz Azul, así como la posible salida de Ignacio Rivero rumbo a Tijuana. A continuación, lo que sabemos sobre el mercado invernal de fichajes.

Primero que nada, ya se cuece al vapor el traspaso de Nacho Rivero: La Máquina celeste está dispuesta a dejar ir a su capitán a los Xolos de Tijuana, equipo del que llegó en aquel lejano julio del 2020.

Luego de cinco años y con el reconocimiento por ser parte vital para conseguir los títulos de Liga MX y Concachampions, José Ignacio Rivero se marcharía como un héroe y con el cariño de la afición celeste arropándolo.

La directiva está dispuesta a dejar ir a Rivero, luego de que al final de la temporada pasada perdió protagonismo. Y su salida dejaría espacio para más fichajes de futbolistas no nacidos en México, un tema que ya preocupa en la institución. Porque hay que hacerle hueco a los nuevos refuerzos extranjeros.

Así que el futbolista uruguayo, que disputó 233 partidos oficiales y anotó 27 goles, saldría del Cruz Azul sin pendientes: levantó cuatro trofeos oficiales, como el de la Liga MX, la Concachampions, la Supercopa de la Liga MX y el de Campeón de Campeones.

Luca Orellano llegó a Monterrey para firmar contrato con Rayados

Este martes 6 de enero, el delantero argentino Luca Orellano arribó a Monterrey, Nuevo León, para estampar su firma con los Rayados. A su llegada, dejó en claro que le ilusiona mucho el reto de jugar en la Liga MX.

Y es que cuando estaba en la Major League Soccer, con el FC Cincinnati, le tocó enfrentar a varios equipos del futbol mexicano:

Es una oportunidad que venía esperando. La verdad que quería jugar desde hace mucho en esta Liga, que me atrae mucho. Cuando me llamó Rayados nunca lo dudé y estuve 100 por ciento dispuesto a venir acá

Luca Orellano también dijo que está “feliz de estar acá, porque es algo que esperaba que se resolviera hace días. Me hablaron muy bien del club, de lo grande que es y todo lo nuevo que hay, del estadio. Cuando jugué acá quedé impresionado del estadio. Como club es muy grande y es un placer para mí”.

