Muere Florentino López, Bicampeón con el Club Toluca, a los 91 años de Edad

Este lunes 5 de enero el Club Deportivo Toluca dio a conocer la muerte de Florentino López, portero legendario que ayudó al equipo escarlata a ganar un bicampeonato en la década de los años 60.

Noticia relacionada: Manchester United Despide a Ruben Amorim: ¿Por Qué Dejó de Ser Técnico del Club?

Fue a través de una publicación en redes sociales que el club mexiquense expresó su pesar por el deceso del histórico futbolista de origen español:

Quienes integramos el Club Deportivo Toluca, lamentamos el sensible fallecimiento de Florentino López, arquero legendario de nuestro equipo y clave durante el bicampeonato en la década de los 60

La Liga MX también externó sus condolencias: “Lamentamos el sensible fallecimiento de Florentino López. Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. Que en paz descanse”.

Video: David Faitelson Dice que en Toluca se Combina el Tema Económico y el Tema de Arraigo

¿Quién era Florentino López, bicampeón con el Club Toluca, que falleció a los 91 años?

Nacido el 24 de agosto de 1934 en Navalmoral de la Mata, Cáceres, en España, Florentino López llegó a México muy niño debido a la Guerra Civil en su país. Aunque era de origen español, se naturalizó mexicano.

A los 18 años debutó con el equipo Irapuato, en la Segunda División del futbol mexicano. Y un año después ascendería a Primera División, luego de ser parte del equipo que se coronó en el torneo de ascenso.

Cuando tenía 21 años se fue a su país natal para jugar con el Valencia. Luego jugaría con el Mallorca, mientras realizaba su servicio militar. En la temporada 1957-58 regresó al Valencia, pero sólo estuvo un par de años antes de volver a pisar suelo mexicano para incorporarse al Toluca en la campaña 1960-61.

Con los Diablos Rojos levantó dos títulos de Liga y un trofeo de la Concacaf. Allí estuvo hasta 1970, cuando salió por diferencias con la directiva. Hoy su nombre está escrito con letras de oro en la historia del club escarlata, junto a porteros de la talla de Walter Gassire y Hernán Cristante.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC