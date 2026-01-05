Cruz Azul Tiene Refuerzo para el Clausura 2026: Palavecino Llegó a la CDMX para Firmar Contrato

La tarde de este jueves 5 de diciembre se adelantaron los Reyes Magos para los fanáticos del Cruz Azul: Y es que el mediocampista Agustín Palavecino aterrizó en el aeropuerto de la CDMX para someterse a pruebas médicas y firmar contrato con la Máquina Celeste.

Procedente del Necaxa, Palavecino será el refuerzo del equipo cementero para el Torneo Clausura 2025 que arranca en unos días más. Sin embargo, dada la premura, parece complicado que debute en la fecha 1.

Historias recomendadas: Muere Florentino López, Bicampeón con el Club Toluca, a los 91 años de Edad

Hay que señalar que se trata de un fichaje muy esperado, ya que su nombre se mencionó durante el último mes. Sin embargo, Cruz Azul no era el único interesado: también el América entró en la puja, pero finalmente desistió de la contratación.

Aunque aún no se hace oficial, ha trascendido que además de varios millones de dólares el Cruz Azul tuvo que involucrar en la transacción el traspaso de una de sus figuras: el argentino Lorenzo Faravelli.

Video: "El Cruz Azul Es un Espectáculo", Afirma Marion Reimers

¿Cuándo debutará Agustín Palavecino con el Cruz Azul?

Se espera que Palavecino se reúna con la directiva celeste este martes 5 de enero para estampar su firma en el contrato que lo ligará a la institución, luego de pasar los exámenes médicos de rigor.

De igual manera, si todo prospera como está presupuestado, el anuncio oficial del fichaje se hará en las próximas horas.

La pregunta es si Agustín Palavecino estará listo para debutar el fin de semana ante el León, en la jornada 1 del Torneo Clausura 2025. Pues todo depende del cuerpo médico, el preparador físico y el técnico Nicolás Larcamón, que ya lo conoce desde los días que compartieron en el Necaxa.

Por lo menos, porque el entrenador lo conoce bastante bien, Palavecino podrá jugar algunos minutos ante Los Esmeraldas, el sábado 10 de enero, en la Liga MX 2025.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC