América Cierra Fichaje de Aarón Mejía: ¿Quién Es el Nuevo Refuerzo de las Águilas en la Liga MX?

A unos días del arranque del Torneo Clausura 2026, el club América dio a conocer que cerró el fichaje del futbolista Aarón Mejía para reforzar su plantel de cara a los retos que se afrontarán en el año que empieza.

Fue a través de sus redes sociales que las Águilas anunciaron la llegada del futbolista de 24 años de edad, procedente de los Xolos de Tijuana:

¡Bienvenido al Club América, Aarón Mejía!

Hay que recordar que el Torneo Clausura está a la vuelta de la esquina: arranca el viernes 9 de enero con tres encuentros: Mazatlán y Juárez, Atlas vs Puebla y León vs América.

¿Quién es Aarón Mejía, nuevo refuerzo del club América?

Aarón Mejia es un futbolista mexicano de 24 años de edad forjado en las fuerzas básicas de Dorados de Sinaloa y luego pasó a las inferiores de los Xolos de Tijuana. Se desempeña como zaguero y es polivalente: lo mismo puede ser defensa central o medio de contención, pero se desempeña habitualmente como lateral por derecha.

En el Torneo Apertura 2023 debutó en el primer equipo de Xolos, bajo la tutela del entrenador Diego Barbosa. Su primer partido fue una derrota ante Puebla, en septiembre de ese año. Desde entonces suma 50 juegos en Primera División, muchos de ellos como titular con los perros fronterizos.

Dos años y medio después Aarón Mejía es llamado al club América, a petición del entrenador André Jardine para reforzar la banda derecha, donde Kevin Álvarez es el titular habitual. Hay que recordar que las Águilas padecieron mucho la temporada anterior debido a las lesiones, así que el estratega quiere ampliar su baraja de opciones en cada posición.

América anuncia llegada del portero Fernando Tapia

Además del fichaje de Aarón Mejía, las Águilas de Coapa anunciaron la llegada del guardameta Fernando Tapia, proveniente de los Tigres de la UANL.

Fernando Tapia, de 24 años de edad, será el tercer guardameta y esperará su turno detrás de Ángel Malagón y Rodolfo Cota.

Tapia concluyó su etapa con los Tigres y será parte de la plantilla azulcrema, luego de que la directiva del América adquirió el total de su carta, ya que el 40 % le pertenecía al equipo norteño.

Habitual en la Selección Mexicana en categorías, menores, Fernando Tapia se formó en las fuerzas básicas del América y fue campeón con los equipos Sub-17 y Sub-20, antes de marcharse a los Tigres.

