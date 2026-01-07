Partido Barcelona vs Athletic: ¿Cómo Quedó la Semifinal de la Supercopa de España 2026?

El año empezó con futbol de gran calidad. Este miércoles 7 de enero, se llevó a cabo el partido Barcelona vs Athletic de Bilbao en Arabia Saudita. Se trató de la primera semifinal, para definir al equipo que se medirá por el trofeo ante el ganador del duelo Real Madrid vs Atlético de Madrid.

El Barcelona dio una clase magistral y arrolló al Athletic en este encuentro disputado en el fastuoso estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá, de Arabia Saudita, con las gradas repletas para ver a Lamine Yamal y demás astros del club blaugrana.

Apenas al minuto 22 el club blaugrana inauguró el marcador, cuando Ferran Torres concretó el 1-0 con un gran remate a puerta.

Fermín López hizo el 2-0 a los 30 minutos, superando la estirada del arquero Unai Simon. Así que antes de la media hora el Barca dejó claro que iba por todo.

Cuatro minutos después, al 34, fue el sueco Roony Bardghji quien agrandó la ventaja al mandar el 3-0 a las redes.

Luego le tocó el turno al brasileño Raphinha, que anda encendido, para dejar su sello con el 4-0 a los 38 minutos de juego. Así se fueron a las regaderas.

La segunda mitad parecía de puro trámite, con unos Leones vascos decaídos por la amplia desventaja. Mientras que los blaugranas se limitaron a sobrellevar las acciones.

Aún así, Raphinha volvió a hacerse presente en el marcador a los 52 minutos: aprovechó un balón en el área enemiga para rematar a placer y concretar el 5-0 y su segundo tanto del encuentro.

Ya no hubo más anotaciones y el Barcelona celebró el pase a la gran final, que se disputará el próximo domingo. Resta esperar para saber si será ante el Madrid o el Atlético.

Mientras tanto, Raphinha declaró que la semifinal revestía cierta dificultad: "No era un partido fácil, el Athletic tiene mucha calidad, tiene muchos jugadores que te pueden resolver un partido, pero los que hacen el partido fácil o difícil somos nosotros". Y se congratuló de sus dos goles:

Creo que siempre voy a buscar mi mejor nivel, no voy a decir que estoy en el mejor nivel

Por su parte, el entrenador Hansi Flick alabó el desempeño de sus pupilos: "Me encanta cómo jugamos como equipo, congeniamos muy bien y hemos defendido muy bien y hemos estado muy acertados; los goles han sido impresionantes".

En el bando contrario, el central rojiblanco Dani Vivian se disculpó ante los fans por el abultado resultado. "Lo primero es pedir perdón a los aficionados; eran dos partidos para conseguir un título. Ha sido un partido en el que hemos empezado bien, pero en cuanto el Barça nos ha hecho un gol hemos acusado demasiado el golpe”.

Hay que mencionar que el Barcelona busca repetir el triplete conseguido la temporada anterior: Liga, Copa del Rey y Supercopa de España.

