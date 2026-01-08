Vinculan a Proceso a Roberto “N”, “El Betillo” o “El Taquero”, Vinculado al Homicidio de Hipólito Mora

El Fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña informó que se vinculó a proceso penal contra Roberto “N”, alias “El Betillo” o “El Taquero”, relacionado con el homicidio del exlíder y fundador de las autodefensas Hipólito Mora.

Sin embargo, el fiscal aclaró que estará preso en Almoloya, Estado de México, por el delito de portación de armas de fuego, que fue el motivo por el que fue detenido.

"El Betillo" fue capturado el pasado 2 de enero en la colonia San Pascual donde en Morelia, junto con otras dos personas.

"El Betillo", es señalado como presunto implicado en el homicidio de Hipólito Mora ocurrido el 29 de junio del 2023 en la Ruana, municipio de Buenavista en Tierra Caliente, Michoacán.

VIDEO: Detuvieron a Presunto Homicida de Hipólito Mora Tras Persecución en Morelia

¿Quién es "El Betillo", vinculado con el homicidio de Hipólito Mora?

En el momento del homicidio de Hipólito Mora formaba parte del cártel de Los Viagras, pero actualmente es integrante de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.

"El Betillo" o "El Taquero" tenía una ficha búsqueda por el asesinato del exlíder de las autodefensas, por tentativa de homicidio y robo.

