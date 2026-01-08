Sujeto Mata a Perritos en Insurgentes Norte: Les Quita la Piel para Comérselos y lo Detienen

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron hoy, 8 de enero de 2026, a un sujeto que presuntamente mató a dos perritos, en la Avenida Insurgentes Norte, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre detenido -de 26 años de edad- pretendía comerse a los perritos, a los que ya les había quitado la piel, en un camellón de Insurgentes Norte, a la altura de la calle Fortuna, cerca del Eje 4 Euzkaro, en la colonia Magdalena de las Salinas.

Fue detenido un hombre señalado de matar a un perro en el camellón de Insurgentes Norte y Eje 4 Norte Fortuna, en la colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero.



Perrito muerto paseaba por la zona, asegura testigo

Uno de los testigos de este caso de supuesto maltrato animal declaró en exclusiva para N+ que el hombre que habría matado al perrito vive debajo de un puente.

El joven narró -de forma anónima- que cuando se dirigía a su trabajo se percató que los policías estaban deteniendo a una persona, “pero no me imaginé que se había comido a un perro”.

Ahorita que me voy acercando, a este perro yo lo veía que pasaba en la plaza, paseaba (…) Ahorita que me di cuenta, a ese perro lo reconocí.

Así encontraron a uno de los perritos que presuntamente mató el hombre que fue detenido. Foto: N+

Sujeto estaba cubierto con piel de perro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX detalló, en una tarjeta informativa, que el sujeto estaba cubierto con piel de perro y que en las inmediaciones del lugar había otro animalito muerto, el otro perrito que el hombre habría matado también.

Al lugar de la detención y el hallazgo de los animales muertos llegaron elementos de la Brigada de Vigilancia Animal, para colaborar con el retiro de los cuerpos de los perritos, en conjunto con las autoridades ministeriales.

Los policías trasladaron al sujeto al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

El sujeto que habría matado a los perros tiene 26 años de edad. Foto: SSC CDMX

Mapa del lugar donde el sujeto mató a dos perritos

