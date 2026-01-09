Resguardan a 15 Perros y Gatos tras Explosión Hoy en Paseos de Taxqueña, en Coyoacán, CDMX

La Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que están resguardados 15 perros y gatos tras la explosión por acumulación de gas en un edificio de Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México (CDMX).

Animales afectados tras explosión en Paseos de Taxqueña. Foto: SSC-CDMX

La dependencia de seguridad capitalina aseguró que dicha medida ocurre en apoyo a las personas afectadas tras la explosión por acumulación de gas en un departamento ubicado en la calle Paseo de los Naranjos, de la colonia Paseos de Taxqueña, se precisó que los efectivos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) resguardaron y atendieron a los animales de compañía de las viviendas.

Video. Suman 26 Familias Afectadas por Explosión en Paseos de Taxqueña, CDMX: Recibirán Apoyo de Renta

Noticia relacionada: Explosión en Coyoacán: ¿Cómo Detectar una Fuga de Gas en tu Vivienda? Paso a Paso

Tras ser alertados de la emergencia, policías sectoriales, de la Policía Metropolitana, de Policía Auxiliar (PA) y de la Subsecretaría de Control de Tránsito acudieron al lugar siniestrado, donde acordonaron el área, llevaron labores de vialidad para agilizar la llegada de servicios de emergencia, asimismo colaboraron con las tareas de desalojo de los habitantes de los edificios aledaños.

En tanto, los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) se encargaron de atender a los lesionados

Perros y gatos no podía salir de sus hogares en Paseos de Taxqueña

Colocan en transportadoras a animales rescatados tras explosión en Paseos de Taxqueña. Foto: SSC-CDMX

Debido a que los departamentos de Paseos de Taxqueña dañados por la explosión eran el hogar de varios animalitos de compañía, también se hicieron presentes en el lugar especialistas de Brigada de Vigilancia Animal quienes aplicaron toda su experiencia para resguardar y tranquilizar a las mascotas de las familias que se vieron afectadas por la explosión y que no podían salir de sus hogares.

Lista de animales ayudados tras explosión en Paseos de Taxqueña

Los policías de la CDMX ayudaron a:

Siete gatos

Siete perros (entre ellos se encontraban Wafle, Mila, Roko y Chucho

Tortuga (llamada Gordo)

Luego de que fueron atendidos médicamente, fueron reunidos con sus familias que agradecieron la acción de los uniformados de la SSC.

¿Qué es la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC?

La BVA es la unidad encargada de salvaguardar el bienestar de los animales; y su forma de actuar está sustentada en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.

Dentro de sus funciones están prevenir el maltrato animal, rescate y cuidado, además de atender denuncias de maltrato hacia las especies de compañía en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Así fue la emergencia por explosión en Paseos de Taxqueña

Se registró una gran emergencia tras la fuerte explosión en un edificio de la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Alrededor de las 8:55 horas, una fuga y acumulación de gas LP ocasionó el estallido en el tercer nivel de este inmueble de 24 departamentos.

Debido a la explosión, salieron volando vidrios y estructuras metálicas. Por los daños en el edificio, los vecinos no podrán regresar a sus hogares.

Por esta explosión en Paseos de Taxqueña esta es la cifra que dejó la emergencia:

11 personas resultaron lesionada (8cho de ellas fueron atendidas en el sitio y tres fueron llevadas a un hospital).

30 inmuebles contiguos registraron daños colaterales.

#ACTUALIZACIÓN Con relación a la explosión que se suscitó esta mañana en el tercer nivel de un edificio de departamentos ubicado en Paseo de los Cipreses y Paseo de los Naranjos, col. Paseos de Taxqueña, @Alcaldia_Coy, a causa de una fuga y acumulación de gas LP, se informa que,… pic.twitter.com/Iw8Xcvuhdz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 9, 2026

Como medida preventiva, fueron desalojados 2 mil 500 vecinos de edificios aledaños.

Por el lugar caminaban dos jóvenes que salieron corriendo cuando escucharon el estallido. Las ventanas se reventaron y los vidrios volaron hacia la calle. También parte de las paredes de los departamentos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI