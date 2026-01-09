Frío Intenso en CDMX: Activan Alertas Naranja y Amarilla en 6 Alcaldías para el 10 de Enero 2026

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron las alertas amarilla y naranja, por el pronóstico de bajas temperaturas y heladas para la madrugada y mañana del sábado 10 de enero de 2026.

Aquí en N+ te decimos en dónde se activaron las alertas y también te compartimos los consejos de las dependencias del sector, con la finalidad de prevenir afectaciones por el frío. ¡Toma nota!

¿Sabías qué?

La CDMX cuenta con una Red de Alerta Temprana para atender los siguientes fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.

Se trata de un esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:

Verde : Condiciones promedio en la capital mexicana.

: Condiciones promedio en la capital mexicana. Amarillo : Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias.

: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias. Naranja : Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles.

: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles. Rojo : Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños.

: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños. Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.

¿Dónde se activó alerta amarilla y naranja?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), del Gobierno de la Ciudad de México, activó las alertas naranja y amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas mañana en las siguientes alcaldías:

Alerta naranja : Tlalpan.

: Tlalpan. Alerta amarilla: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

En el caso de la alerta naranja en Tlalpan, detalló que prevé que entre las 00:00 y las 08:00 horas de mañana, el termómetro registre entre 1 y 3 grados, así como heladas.

Mientras que en las otras cinco alcaldías, se activó el nivel amarillo de alerta por la previsión de temperaturas de 4 a 6 grados, en el mismo periodo de tiempo.

Recomendaciones ante frío intenso en CDMX

La SGIRPC además emitió recomendaciones a la población en general, para evitar afectaciones por el frío en la capital:

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

En caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

La dependencia además recordó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

Con información de N+.

