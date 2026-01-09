Policías de la CDMX Detienen a Presunto Violador Serial; Contactaba a Víctimas en Redes Sociales

Agentes de la Policía de Investigación detuvieron a un presunto violador serial, relacionado, hasta el momento, con cuatro carpetas de investigación, cuyas víctimas fueron atacadas en la zona norte de la Ciudad de México.

Se trata de Raúl 'N', de 33 años, quien fue asegurado en flagrancia con múltiples dosis de posible marihuana, en calles de la colonia Tepeyac Insurgentes.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México elaboró un retrato hablado con el apoyo de las víctimas, con el fin de lograr su identificación y ubicación.

Derivado de las investigaciones se detectó a una persona en la misma zona que coincidía con las características físicas del hombre señalado como responsable de las agresiones.

Contactaba a sus víctimas por redes sociales

Según las indagatorias, el posible implicado contactaba a sus víctimas a través de redes sociales, donde les ofrecía supuestos empleos.

Posteriormente, las citaba en sitios de alta afluencia, principalmente en la zona del paradero de Indios Verdes, y después las trasladaba en un vehículo a zonas alejadas, donde presuntamente las agredía sexualmente.

Las carpetas de investigación corresponden a hechos ocurridos en noviembre y diciembre de 2025, así como una más en enero del presente año.

Víctimas lo identifican

Tras ser ubicado realizando actividades relacionadas con el narcomenudeo, el sujeto fue detenido y trasladado a la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, donde se continuará con las intervenciones.

Según fuentes de la Policía de Investigación, hasta el momento dos víctimas lo han identificado como su agresor, y se trabaja en la localización de otras dos mujeres que denunciaron hechos con el mismo modus operandi.

A pesar de su posible vínculo con el delito de violación, la Fiscalía capitalina lo tiene puesto a disposición del MP solo acusado de delitos contra la salud.

Con información de Arturo Sierra

