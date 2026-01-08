Atacan con Artefacto Explosivo a la Diputada Gladis López en el Congreso de Honduras

La diputada del Partido Nacional Gladis Aurora López, resultó herida este jueves 8 de enero 2026, en las instalaciones del Congreso. Cuando se disponía a hablar con medios de comunicación, un artefacto explosivo le dio directamente por la espalda.

La diputada hondureña resultó herida en espalda y cuello, según indican medios locales.

Hoy los diputados se presentaron en el Congreso Nacional de Honduras para hacer un recuento de los comicios presidenciales del 30 de noviembre, en el cual resultó ganador Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump.

¿Qué fue lo que pasó con la diputada Gladis Aurora López?

Según reportes, afuera del Congreso había manifestantes afines al partido Libertad y Refundación (Libre), ya que en la sesión de hoy en el Congreso se iban a quienes habrían lanzado un "tumba casa", un cohete de pólvora de gran potencia y que es altamente peligroso.

La Prensa de Honduras, indica que en un audio de la diputada narra que no tiene audición luego del impacto.

Voy con muchísimos dolores, no escucho con un oído

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dijo que se investigará el caso para llegar a los responsables, por lo que ordenó que se revisen las cámaras de seguridad internas, así como los registros del sistema 911, para identificar al responsable de lanzar un artefacto explosivo desde las afueras del Congreso Nacional y proceder conforme a la ley.

Condenamos enérgicamente el acto de violencia ocurrido en el Congreso Nacional, que ha puesto en riesgo la integridad de las personas y ha afectado directamente a la compañera congresista Gladis Autora López.

Según la misma diputada, este no sería el único ataque que ha enfrentado.

Ustedes saben cuántos episodios han habido de ataque a mi persona

