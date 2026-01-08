Colombia Busca Concretar Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca

Colombia envió una nota diplomática a Estados Unidos para concretar una reunión entre sus respectivos presidentes. La posible reunión llega tras una llamada telefónica entre Donald Trump y Gustavo Petro que ha sido calificada como “constructiva”.

El presidente de Colombia había declarado al New York Times que, previo a la llamada, temía por una acción militar de Estados Unidos en su país.

Petro temía por amenaza real de Estados Unidos a Colombia

Durante el primer año del gobierno de Trump habían crecido las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia. Sin embargo, la crisis llegó a su punto más álgido después de que Donald Trump acusara el pasado domingo a Gustavo Petro de “ser un enfermo” que enviaba cocaína a Estados Unidos.

El presidente de Colombia declaró posteriormente al New York Times que temía genuinamente por una acción militar de Estados Unidos en su país:

Estamos en riesgo, porque la amenaza es real. Fue hecha por Trump.

Petro y Trump liman asperezas en llamada telefónica

Sin embargo, las tensiones habrían disminuido notablemente después de la conversación telefónica que mantuvieron los mandatarios el 7 de enero.

Gustavo Petro publicó en X, antes Twitter, una imagen elaborada con inteligencia artificial en la que un águila calva y un jaguar conviven y añadió que solo reprochó al estadounidense su relación con Latinoamérica:

Entre las cosas que hablamos, el presidente Trump y yo, fue el desencuentro que tuvimos en su visión de la relación de EEUU con América Latina.

Por su parte, Donald Trump escribió en Truth Social que había sido “un gran honor” conversar con Gustavo Petro.

Estados Unidos tendría que reponer visa de Gustavo Petro para reunión con Trump

Ahora el gobierno de Colombia ha enviado una nota diplomática a Estados Unidos, para concretar una posible reunión entre ambos mandatarios. Cabe recordar que, entre los obstáculos para esta visita de Petro a Estados Unidos, estaría el visado del presidente colombiano, que fue cancelado por el gobierno de Trump en septiembre del 2025.

En aquella ocasión, el gobierno de Trump acusó al político colombiano de realizar “acciones imprudentes e incendiarias” durante su visita a Nueva York para acudir a la Asamblea General de la ONU.

Ahora, la canciller colombiana Rosa Villavicencio declaró que la llamada entre ambos presidentes fue “un punto de partida” para restablecer la relación bilateral:

Somos conscientes de que lo acordado ayer tarde no es un punto de llegada, es un punto de partida para construir una relación bilateral sobre bases más claras y respetuosas. El trabajo apenas comienza.

Con información de AP y EFE