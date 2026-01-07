Petro Revela la Razón por la que Trump quiere Apropiarse de Groenlandia: Esto Dijo el Presidente

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a una movilización nacional por la Defensa de la Soberanía, denominada #ColombiaSoberana. Ante miles de personas en la Plaza de Bolívar, Petro habló sobre la llamada que tuvo con el presidente de Estados Unidos este día, en la cual indicó le pidió: restablecer las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes para mantener el diálogo entre ambas naciones.

Además, reveló las razones por las que Trump quiere apropiarse de Groenlandia, dijo que esto sería por el agua.

Quieren Groenlandia por agua, que está hoy congelada y saben que se va a derretir, inmensas cantidades de agua, y tierra fértil

Advirtió que "quizás" por el derretimiento del hielo de Groenlandia "llegamos al colapso".

En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que que planea reunirse con funcionarios daneses la próxima semana para discutir sobre Groenlandia.

Me reuniré con ellos la semana que viene... tendremos esas conversaciones con ellos entonces...

¿Por qué le interesa a Trump adueñarse de Groenlandia?

Estados Unidos se podría beneficiar del deshielo del Polo Norte. A medida que el hielo desaparece por el cambio climático, se abrirán nuevas rutas marítimas por el Ártico. Además, el deshielo también facilitará la explotación de recursos naturales, como el gas y el petróleo, que actualmente están bajo el hielo.

Sus declaraciones sobre comprar la isla iniciaron en enero de 2025, antes de que tomara posesión como presidente de Estados Unidos, incluso, habló con Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, quien confirmó la conversación telefónica con el republicano.

