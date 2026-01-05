Petro Convoca a una Marcha en Defensa de la Soberanía de Colombia ante las Amenazas de Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pide izar la bandera, esto como símbolo de resistencia ante las amenazas de Donald Trump.

En un mensaje en su cuenta de X, Petro indicó que se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles 7 de enero a las 16:00 horas en todas las plazas públicas del país.

Colombia libre

Adelantó que en la plaza de Bolívar hablará al pueblo bogotano.

En un segundo mensaje con un breve video, el presidente colombiano pide izar la bandera del país para defender la soberanía nacional.

Iza ya la bandera de Colombia en tu casa. El miércoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4 pm

¿Trump amenaza con intervención en Colombia?

La convocatoria de Petro se da luego de que Donald Trump amenazó el domingo 4 de enero, con una acción militar contra el gobierno de Colombia, como sucedió en Venezuela la madrugada del pasado fin de semana.

Ante periodistas a bordo del Air Force One, Trump, dijo:

Colombia también está muy enferma, dirigida por un hombre enfermo, al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo mucho tiempo

