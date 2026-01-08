El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, amenazó este jueves, 8 de enero de 2026, con "golpear muy duro" a Irán si las autoridades "empezaban a matar" a manifestantes, siete meses después de que fuerzas israelíes y estadounidenses bombardearan instalaciones nucleares ‌iraníes.

El mandatario republicano lanzó la amenaza durante una entrevista con el presentador de radio conservador Hugh Hewitt.

Les hice saber que, si empezaban a matar gente, lo cual tienden a hacer durante sus disturbios -tienen muchos disturbios-, si lo hacen, los golpearemos muy duro.

Luego de la advertencia, se informó que las fuerzas de seguridad iraníes abrieron fuego contra los manifestantes en Karaj.

Suman 21 muertos por disturbios en Irán

Medios locales y los comunicados oficiales iraníes han informado que al menos 21 personas, entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad, han muerto desde que estallaron los disturbios el pasado 28 de diciembre.

Las manifestaciones empezaron cuando comerciantes de Teherán organizaron una protesta contra el aumento de los precios y el colapso del rial, lo que desencadenó una ola de acciones similares en otras ciudades.



Desde entonces, se han extendido a 25 de las 31 provincias del país, según un recuento basado en declaraciones oficiales y medios locales.

Apagón de internet en Irán mientras persisten las protestas

El grupo de monitorización de internet ⁠NetBlocks dijo el jueves que se reportó un apagón nacional de la red en Iánr, en ⁠medio de las protestas por las dificultades económicas en ​todo el país.

Testigos en ​la capital, Teherán, y en las ‍ciudades de Mashhad ‍e Isfahán ‍dijeron que los manifestantes se reunieron nuevamente en las calles el jueves, coreando consignas contra ​el Gobierno clerical de la ​República Islámica.

Reza Pahlavi, hijo exiliado del difunto Sha de Irán derrocado ‍en la Revolución Islámica de 1979, llamó el miércoles en un video publicado en X a realizar más protestas.

Publicaciones en las redes sociales, que Reuters no pudo verificar de forma independiente, dijeron que los manifestantes corearon consignas a favor de Pahlavi en varias ciudades y pueblos ​de Irán. Sin embargo, los medios estatales iraníes dijeron que las ciudades de todo el país estaban tranquilas.

Las protestas actuales, la mayor ola de disidencia en tres años, comenzaron el mes pasado en el Gran Bazar de Teherán, en medio de la caída libre de la moneda, el rial.

Desde entonces, los ‍disturbios se han extendido a todo el país en un contexto de una angustia cada vez más profunda por las privaciones económicas derivadas de la creciente inflación impulsada por la mala ‍gestión y las sanciones occidentales, y las restricciones a las libertades políticas y sociales.

Con información de N+, AFP y Reuters

