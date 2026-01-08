¿Cuánto Vale la UMA 2026? Revelan Nuevo Monto por Día, Mes y Año en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer hoy, 8 de enero de 2026, el valor que tendrá la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a partir del próximo mes de febrero.

¡Toma nota! Aquí te decimos de cuánto será el aumento de la UMA y cómo quedará por día, mes y año.

¿Sabías qué?

La UMA es la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

es la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Algunos ejemplos son multas, impuestos, pagos, sanciones créditos hipotecarios, entre otras.

Noticia relacionada: Entra en Vigor Nuevo Salario Mínimo en México: ¿Cuánto te Deben Pagar a partir de Hoy?

¿Cuánto valdrá la UMA en 2026?

En un comunicado, el INEGI dio a conocer este jueves la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que tendrá vigencia a partir del 1 de febrero de 2026.

De acuerdo con el reporte, la variación de la UMA es de 3.69% para 2026, en comparación con 2025, por lo cual los valores para este año son:

Diario : 117.31 pesos

: 117.31 pesos Mensual : 3,566.22 pesos

: 3,566.22 pesos Anual: 42,794.64 pesos

¿Cómo se determina el aumento de la UMA?

De acuerdo con la información del Instituto, la actualización se debe realizar anualmente, de acuerdo con lo dispuesto en diversas disposiciones de la Constitución en materia de desindexación del salario mínimo.

Para la actualización, se multiplica el valor de la UMA del año inmediato anterior (113.14 pesos) por el resultado de la suma de uno más el crecimiento porcentual interanual de diciembre del año inmediato anterior del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), indicó.

La variación anual que se obtuvo en diciembre de 2025 fue de 3.69%.

El cálculo del valor de la UMA es una tarea que corresponde al INEGI, precisó.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb