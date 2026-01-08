Cruz Azul Ya Tiene Nueva Sede: ¿Dónde Jugará como Local en el Clausura 2026 de Liga MX?

Luego de que el Cruz Azul no lograra ampliar el contrato para seguir jugando como local en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, la Liga MX dio a conocer que el equipo cementero solicitó el cambio de sede. Esto es lo que sabemos.

De acuerdo con la Liga MX, el club Cruz Azul ya tiene luz verde para la mudanza, luego de pasar por el Azteca, Ciudad Deportiva y Ciudad Universitaria. Así que va por su cuarta sede en pocos años.

Previamente, Adrián Esparza, reportero de TUDN, había adelantado que La Máquina no iba a seguir disputando sus encuentros como local en Ciudad Universitaria:

Cruz Azul no continuará más en el Olímpico Universitario (...) la UNAM decidió no seguir con el acuerdo, no mantener esa relación para el 2026

Ahora ya es oficial el equipo cementero abandonará la casa de los Pumas, donde disputaron dos torneos de Liga MX y levantaron el título de la Concachampions ante los Whitecaps de Vancouver.

Confirman Nueva Sede para Cruz Azul tras Quedarse sin Estadio: ¿Dónde Jugará el Clausura 2026 de Liga MX?

“El Club Cruz Azul solicitó hoy a la LIGA BBVA MX el cambio de sede para disputar sus partidos como local en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla”, señaló la Liga en un comunicado.

Se añadió que “la modificación se encuentra sustentada en el Artículo 40 del Reglamento de Competencia, el cual establece los requisitos aplicables para este tipo de solicitudes, mismos que fueron debidamente cubiertos por el Club Cruz Azul”.

En consecuencia, la LIGA BBVA MX autoriza al Club el cambio de estadio para sus partidos como local en el Torneo Clausura 2026

Derivado de esta modificación, el partido correspondiente a la Jornada 2, Cruz Azul vs. Atlas, se llevará a cabo el miércoles 14 de enero a las 17 horas. en el Estadio Cuauhtémoc de la capital poblana.

Conviene recordar que La Máquina ya sabe lo que es jugar como local en el Estadio Cuauhtémoc, toda vez que allí enfrentó a los Pumas. Porque esa fue la condición que puso la directiva del equipo universitario cuando sellaron el contrato de arrendamiento.

