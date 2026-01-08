¿Qué Tan Real es la Amenaza de Trump sobre Groenlandia? 6 Claves del Conflicto con Dinamarca

Donald Trump ha reiterado que está interesado en anexar a Groenlandia a los Estados Unidos. La idea ha sido secundada por el vicepresidente J.D. Vance quien adivirtió que hay que “tomar en serio” al republicano. Te contamos cómo ha evolucionado este conflicto entre Estados Unidos y Dinamarca.

Estados Unidos ya ha intentado comprar Groenlandia sin éxito.

ya ha intentado comprar sin éxito. El calentamiento global y el deshielo del casquete polar convertirán al Ártico en un sitio crucial para la geopolítica y la economía mundial.

1.- Donald Trump y la búsqueda de anexar Groenlandia

En el siglo XXI, Groenlandia rara vez aparecía en los titulares internacionales. Esto cambió en enero del 2025, cuando Donald Trump sugirió que anexaría este país.

Desde entonces anunció que era “una necesidad absoluta” para los Estados Unidos hacerse del control de esta isla ubicada en la parte septentrional de Norteamérica. El anuncio fue rechazado por Dinamarca, que controla este territorio.

La controversia resurgió tras el conflicto con Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente estadounidense retomó la idea de anexar Groenlandia, sin descartar el uso de la fuerza.

2.- J.D. Vance llama a “tomar en serio” a Trump respecto a Groenlandia

En un comunicado posterior, la Casa Blanca confirmó que el gobierno de Estados Unidos discute sobre la anexión de este territorio. Además, señaló que la vía militar sigue sobre la mesa.

No obstante, la advertencia más clara ha provenido del vicepresidente de Estados Unidos. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, J.D. Vance dijo que Europa debería “tomarse en serio” los dichos de Donald Trump:

Supongo que mi consejo para los líderes europeos y para cualquier otra persona sería que se tomen en serio al presidente de Estados Unidos.

Al igual que Donald Trump, Vance señaló que la idea de anexar Groenlandia se debe a la seguridad de la región y aseguró que Europa no ha protegido debidamente la isla americana:

Lo que pedimos a nuestros amigos europeos es que se tomen más en serio la seguridad de ese territorio, porque si no lo hacen, Estados Unidos tendrá que hacer algo.

3.- El papel de Groenlandia en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría

Pero esta no es la primera vez que un gobierno estadounidense tuviera en su radar estratégico a Groenlandia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos construyó la base aérea de Thule, en el extremo noroeste de la isla, en medio de la ocupación nazi de Dinamarca.

Después la guerra y la caída del Tercer Reich, Estados Unidos mantuvo esta base aérea y asumió la defensa de la isla. Aquel pedazo de hielo en medio del Ártico de pronto tenía un valor estratégico ante las crecientes tensiones nucleares entre la Unión Soviética y los Estados Unidos.

En 1961, un año antes de la crisis de misiles en Cuba, Estados Unidos instaló el Sistema de Alerta Temprana de Misil Balístico, encargado de detectar un posible ataque soviético.

4.- El primer intento de compra de Groenlandia por parte de Estados Unidos

¿Pero por qué era tan importante la geografía de Groenlandia en la Guerra Fría? Cuando vemos un mapa en dos dimensiones de la Tierra, Rusia y Estados Unidos parecen estar puntos opuestos del globo.

No obstante, esto es una ilusión que se rompe al ver sus posiciones en un globo terráqueo: ambos países no solo están a unos kilómetros de distancia en el Pacífico norte, en Alaska; también están cerca por el Polo Norte, con solo Canadá y Groenlandia con un obstáculo. La trayectoria de casi cualquier misil pasa por encima de la isla.

Es por ello que el presidente estadounidense Harry Truman buscó comprar la isla a Dinamarca después de la Segunda Guerra Mundial. El mandatario ofreció en su momento 100 millones de dólares en oro.

5.- ¿A qué se debe el interés actual de Estados Unidos en Groenlandia?

En 2011, el el think-tank The Arctic Institute lanzó un reporte que explica muy bien las circunstancias actuales: en aquel año, la organización anticipaba que el deshielo del Ártico abriría nuevas rutas comerciales que pasarían por el Polo Norte.

Entre el 2030 y el 2050, el calentamiento global haría posible que el paso de barcos por el norte anulara la actual dependencia del Canal de Suez y del Canal de Panamá para el comercio internacional.

A esto se debe añadir otro “tesoro” revelado por el hielo: a medida que avance el cambio climático, se volverá más fácil explotar los recursos naturales de Groenlandia, una isla que es más grande que México y que contiene importantes reservas de gas, petróleo y tierras raras.

6.- Dinamarca rechaza la anexión de Groenlandia y sería el fin de la OTAN

Dinamarca ha rechazado categóricamente las propuestas de Donald Trump para anexar Groenlandia. Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, no solo calificó como absurda la idea de que la isla esté a la venta.

También dijo que un conflicto militar con Estados Unidos representaría el fin de la OTAN, a la que pertenece Dinamarca, y de los acuerdos de seguridad que han prevalecido desde la Segunda Guerra Mundial.

La anexión de Groenlandia también ha sido rechazada por el resto de Europa. En un comunicado conjunto, los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia y Polonia dijeron que la seguridad de la región solo pueden mantenerse de forma conjunta:

La seguridad en el Ártico debe lograrse colectivamente, en colaboración con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos, defendiendo los principios de la Carta de las Naciones Unidas, como la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras.

