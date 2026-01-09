Suspensión de Clases en Veracruz por Evento Norte y Frente Frío 27: Este Día No Abre la UV

La Universidad Veracruzana (UV), informó mediante un comunicado en sus redes sociales oficiales, que habrá suspensión de clases y actividades académicas, como medida precautoria antes las condiciones meteorológicas ocasionadas por la entrada del frente frío 27, en el estado.

La región Veracruz de la UV, explicó que la suspensión será para el próximo sábado 10 de enero, día en el que se cancelarán todas las actividades presenciales; tanto académicas como administrativas, por el evento de norte que está pronosticado por el frente frío.

La suspensión incluye tanto a estudiantes y personal académico, sobre todo a los que acuden al Sistema de Enseñanza Abierta (SEA). Hasta el momento, se desconoce si esta suspensión se extenderá hasta el próximo lunes 12 de enero, por lo que se recomienda mantenerse alerta de las actualizaciones.

¿De cuánto serán las rachas del evento de norte pronosticado en Veracruz?

De acuerdo con la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil, se prevé que el frente frío 27 cruce el estado de Veracruz mañana sábado 10 de enero, el cual estará incrementando la probabilidad de lluvias y tormentas en la región.

Además de la probabilidad de lluvia, se espera el ingreso de un evento de Norte con rachas fuertes a violentas en zonas costeras, oleaje elevado y un descenso de las temperaturas, por lo que se mantiene activada la Alerta Gris.

Se prevé norte fuerte a violento, lluvias fuertes a muy fuertes, principalmente en la zona sur, acompañado de un notable descenso de temperaturas en costas veracruzanas. Autoridades de meteorología estiman que las rachas máximas en la costa central y sur, podrían ser del orden o superiores a 100 km/h entre el sábado 10 y el domingo 11 de enero.

