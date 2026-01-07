Heladas y Temperaturas de Hasta -6 Grados se Reportan en Zonas Serranas de Veracruz

Durante la madrugada de este miércoles 7 de enero autoridades en materia de meteorología se reportó registraron nuevamente heladas en zonas serranas del estado de Veracruz, principalmente en regiones de mayor altitud, favorecidas por la presencia de aire frío y cielos despejados. En algunos sitios se presentaron las temperaturas más bajas de la actual temporada invernal 2025-2026. Entre las temperaturas más bajas registradas destacan:

-6.0 °C en Zalayeta (Perote, Ver.)

1.0 °C en Las Vigas de Ramírez, Ver.

2.0 °C en La Joya (Acajete, Ver.)

3.0 °C en Loma Grande (Mariano Escobedo,Ver) y Huatusco, Ver.

4.8°C en Xalapa Seminario PC (Xalapa, Ver)

5.0° C en Tlaquilpa, Ver

Se prevé que mañana jueves 8 de diciembre al amanecer continúen las heladas en las zonas serranas de la entidad veracruzana, por lo que se recomienda a la ciudadanía a tomar precauciones.

Noticia relacionada: Frente Frío 27 en Veracruz: Pronostican Norte Violento, Lluvias y Descenso de Temperaturas

Segunda Nevada en el Cofre de Perote

Durante la noche del pasado lunes 29 de diciembre y las primeras horas del martes 30 de diciembre , el Cofre de Perote se cubrió de nieve una vez más, debido a que se registró una segunda nevada en la zona. Un par de días antes se tuvo registro de la primera caída de nieve en esta zona de Veracruz. El fenómeno meteorológico que originó esta nevada fue el paso del Frente Frío 25 por la entidad veracruzana.

Video Así Sienten el Frío las Familias en la Región las Altas Montañas en Veracruz tras Paso de Frente Frío 25 | N+

Familias veracruzanas sufren por descenso de temperaturas

En el estado de Veracruz, no todo es trópico, el invierno en algunos lugares se resiente con temperaturas congelantes por abajo de los cero grados, hasta cinco grados bajo cero se han registrado recientemente tras el paso del frente frío 25 en comunidades asentadas en las altas montañas, por arriba de los mil 2,700 metros de altura tanto en las faldas del Pico de Orizaba como el Cofre de Perote donde ya se han registrado nevadas. Así narra Teresa Espinosa como intenta sobrellevar las bajas temperaturas y el frío.

En estos días nosotros la pasamos muy mal, porque nos enfermamos de las gripas por los fríos porque estamos hasta por acá más arriba y nos enfermamos y ni como bajar, pues esta el frío y nos enfermamos mas y caminando para abajo. ¿Cómo se calientan del frío?, hacemos una fogata con leña y con eso si nos tibiamos.

Historias Recomendadas:

FPF