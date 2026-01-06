Frente Frío 27 en Veracruz: Pronostican Norte Violento, Lluvias y Descenso de Temperaturas

La Secretaría de Protección Civil dio a conocer los modelos de pronóstico que indican el paso de un nuevo frente frío (probable 27) por la entidad durante el próximo sábado 10 de enero, estacionándose sobre el oeste de Tabasco durante el domingo 11 y lunes 12, ocasionando lluvias significativas en varias regiones del estado de Veracruz. El sistema sería impulsado por una Masa Polar que favorecería Norte muy violento y marcado descenso de temperatura. Emitiendo por estos motivos una nueva Alerta Gris.

Para la entidad veracruzana se informó que el potencial de lluvias y tormentas fuertes a muy fuertes aumentará especialmente entre sábado 10 al lunes 12 de enero. Se dijo que se estiman acumulados de 5 a 20 milímetros y máximos mayores a 150 milímetros, con probabilidad de caída de nieve, principalmente entre el sábado 10 y domingo 11 de enero. En este periodo, se prevé un NORTE con rachas máximas de 100 a 120 km/h en las costa central y sur, y de 85 a 100 km/h en las costa norte.

Así como de 45 a 65 km/h entre Xalapa-Naolinco-Misantla y Valle de Pérote. La intensidad del viento se verá disminuida gradualmente en la costa norte para el día domingo, y en la costa centro y sur el lunes. Se tiene previsto que el viento pueda desarrollar oleaje de 3.0 a 6.0 metros cerca de costas. Asimismo, se espera un notable descenso de la temperatura entre domingo a martes, con probabilidad de heladas en zonas altas por las noches y madrugadas del resto de la semana.

Pronóstico previsto para este martes 6 de enero en Veracruz

En las próximas 24 horas se registrarán pocos cambios en las condiciones meteorológicas. Se prevé que hasta el próximo jueves 8 de enero, en el estado de Veracruz, la probabilidad de lluvias sea prácticamente nula.

Además, el ambiente será relativamente caluroso al mediodía y durante las primeras horas de la tarde, para persistir fresco a frío por la noche y madrugada, con posibles heladas al amanecer en partes altas.

El viento será del Sureste, Este y Noreste de 20 a 35 km/h, con rachas de 40 a 55 km/h en la costa norte. Se informo acerca de la posibilidad de que se origine un evento de Surada moderada a fuerte en las zonas típicas del estado entre jueves y viernes. Se prevé el arribo de un nuevo frente frío y una masa de aire, generando un evento de Norte fuerte a violento.

Pronóstico para los próximos siete días en Veracruz

Los modelos indican que, durante la próxima semana, en el estado de Veracruz, la temperatura media se mantendrá dentro o ligeramente por arriba del promedio climatológico, mientras que la precipitación pudiera ser menor a lo normal hasta el día viernes, con tendencia a ubicarse por arriba en algunos sectores a partir del fin de semana.

Las autoridades de Protección Civil emitieron algunas recomendaciones preventivas ante la llegado de un evento de norte violento en los próximos días, por ejemplo podrían presentarse:

Destechamiento de casas , caídas de árboles , anuncios , espectaculares, etc.

de , , , espectaculares, etc. Crecida de ríos/arroyos , encharcamiento e inundaciones .

, e . Deslaves , deslizamientos de tierra y derrumbes .

, y . Suspensión de servicios estratégicos .

de . Oleaje elevado.

