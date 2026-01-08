Reportero Carlos Castro, es Asesinado a Balazos en Restaurante de Poza Rica, Veracruz

Durante la noche de este jueves 8 de enero, se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencia y elementos policiacos debido a un hecho de violencia registrado sobre la avenida 20 de noviembre, casi esquina con calle dos de la colonia Cazones, perteneciente al municipio de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Carlos "N" y quien se informó era un joven periodista, corresponsal de la nota roja, fue acribillado por sujetos fuertemente armados cuando se encontraba en el interior de un restaurante propiedad de su familia.

Se dio a conocer que la víctima tendría apenas poco más de 20 años; perdió la vida de manera instantánea tras recibir múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. El hombre se encontraba en el restaurante; los agresores irrumpieron en el negocio disparando en su contra.

Según la información obtenida en el lugar, fueron al menos 16 impactos de bala los que habrían terminado con la vida del joven reportero. Se informó que hasta el momento no hay reporte que informara que hubo más personas lesionadas en el restaurante localizado en la avenida 20 de noviembre, casi esquina con calle dos de la colonia Cazones, perteneciente al municipio de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz.

Noticia relacionada: Sujeto es Asesinado en Centro Comercial de Tuxpan, Veracruz; Esto se Sabe

Hombre es presuntamente asesinado por su hermano en Xalapa, Veracruz

La mañana de este jueves 8 de enero, se registró una intensa movilización por parte de unidades de policías en la colonia Brisas del Sumidero, localizada en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

Según los reportes, un hombre habría sido asesinado en un domicilio de la calle Jazmín. Los cuerpos de emergencias se dispusieron a brindarle los primeros auxilios al sujeto; sin embargo, solo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales tras el ataque del cual habría sido víctima.

De acuerdo con los primeros informes, se indicó que se trató de un crimen entre hermanos, luego de que presuntamente se registrara una discusión entre ellos al interior de un domicilio, lo que terminó por costarle la vida a uno de ellos.

Historias recomendadas:

LAVR