Camioneta Choca Contra Vivienda en Boca del Río y Lesiona a Tres Menores de Edad

Durante la tarde de este jueves 8 de enero, se registró un percance vial en el que se vio involucrada una persona a bordo de una camioneta en la colonia Carranza, perteneciente al municipio de Boca del Río, Veracruz.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, una camioneta se impactó contra el portón de una vivienda en dicha colonia del municipio boqueño, ocasionando que tres menores de edad terminaran con lesiones.

La versión en el lugar apunta a que el vehículo involucrado era movido por una persona de un taller mecánico y, al intentar, presuntamente, dar vuelta en “u” en la calle, terminó impactando el portón de la vivienda al confundir pedales.

Los tres menores de edad resultaron con golpes y con crisis nerviosa; sin embargo, se reportó que no fue necesario que se gestionara su traslado a un hospital. Minutos más tarde, al lugar del incidente arribaron elementos de la Policía Naval, así como Tránsito Municipal, quienes se encargaron de atender el incidente.

El pasado martes 30 de diciembre, durante la mañana, en la Avenida Cuauhtémoc y Alcocer, en la colonia centro de la ciudad de Veracruz, se registró un choque donde se vio involucrado un vehículo blanco, el cual terminó al interior de un establecimiento comercial de la zona.

Según lo señalado por los testigos, el vehículo se pasó la luz roja del semáforo, impactando a una camioneta azul, la cual terminó en el camellón de la vía de comunicación. El vehículo de color blanco, tras el fuerte impacto, terminó incrustándose contra la fachada, terminando al interior, causando destrozos y daños materiales al interior del inmueble. El cual se dedica a la venta de refacciones, autopartes y aceites.

Al lugar arribaron elementos del Tránsito y Vialidad de la ciudad de Veracruz para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes en este tipo de accidentes para realizar el deslinde de responsabilidades.

