Identifican Cuerpo Sin Vida de Sujeto Localizado en Carretera Las Matas; Estaba Desaparecido

A menos de 24 horas de ser localizado el cuerpo sin vida de un hombre sobre la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, la tarde del pasado martes 6 de enero a la altura de “Las Matas”, familiares ya han identificado a la víctima.

Este miércoles 7 de enero, las autoridades confirmaron que se trata de Honey Manuel “N”, de 19 años, originario de Jaltipán de Morelos, quien desde hace varios días había sido reportado como desaparecido por sus familiares.

Video: Fiscalía Investiga Hallazgo de Restos Humanos en Rancho Montecristo de Veracruz

El joven fue hallado al interior de bolsas negras y abandonado en un basurero cerca de la gasolinera ubicada en ese sector; presentaba signos de violencia al momento de que las autoridades de seguridad dieron con su paradero.

El cuerpo fue entregado a sus familiares para darle cristiana sepultura, mientras que, por su parte, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que se mantiene abierta una investigación para realizar el esclarecimiento de estos hechos de violencia.

Noticia relacionada: Operativo Deja Heridos y Cuatro Detenidos en Tlilapan, Veracruz

¿Cómo sucedió el hallazgo del cuerpo de Honey Manuel "N"?

La tarde del pasado martes 6 de enero, sobre la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, mejor conocida como Las Matas, se dio a conocer el hallazgo del cuerpo de una persona sin vida a orillas de dicho tramo carretero de la zona sur del estado de Veracruz.

Dicho hallazgo se registró a la altura del basurero, cerca de la gasolinera ubicada en ese sector y, de acuerdo a los primeros informes, se trata del cuerpo de un hombre que habría sido dejado en el interior de bolsas negras y con visibles huellas de violencia.

Al lugar arribaron elementos de seguridad pública, quienes se encargaron de cerrar el paso en la carretera para llevar a cabo las diligencias correspondientes y realizar las investigaciones que permitan que se logre la identificación de la víctima encontrada sobre la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, mejor conocida como Las Matas, localizada al sur del estado de Veracruz.

Historias recomendadas:

LAVR