Reportan Incendio en Supermercado de Veracruz; Trabajadores y Clientes Fueron Evacuados

La tarde de este miércoles 7 de enero, se registró un incendio en un supermercado ubicado en Antonio M. Quirasco colonia Campo Nuevo, en el municipio de Las Choapas al sur del estado de Veracruz.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incendio presuntamente se habría iniciado en el área de carnes frías. Derivado de los hechos, de inmediato el personal de contraincendio de la misma tienda, se dió a la tarea de evacuar el lugar tanto de clientes como de empleados.

Hasta la zona, acudieron elementos de Protección Civil y de Bomberos de Petróleos Mexicanos, para combatir el incendio. El área fue resguardada por el Ejército Mexicano y Seguridad Pública. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas por el incendio ocurrido en este supermercado.

Durante la noche del pasado martes 6 de enero, se registró el incendio en un auto compacto a la altura del Banco de México, localizado en el municipio de Boca del Río, Veracruz. Esto generó una intensa movilización por parte de elementos del cuerpo de Bomberos y paramédicos debido al reporte.

Los hechos se registraron sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, donde el vehículo de color blanco se calcinó en la parte del cofre. Elementos del cuerpo de Bomberos Conurbados arribaron para sofocar el incendio con apoyo de la brigada de emergencias de las oficinas del Banco de México

Hasta este momento, se desconoce si hubo personas que resultaron lesionadas por el incendio del auto, en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, a la altura del Banco de México, en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

LLZH