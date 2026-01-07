Detienen a Tres Personas por Presuntamente Matar a Hombre en Fiesta Infantil en Coatzacoalcos

Tres personas fueron detenidas tras presuntamente estar relacionados con el asesinato de un hombre la tarde del pasado domingo 4 de diciembre, durante una fiesta infantil, en la ciudad de Coatzacoalcos, la sur del estado de Veracruz.

Los detenidos fueron dos hombres y una mujer identificados como Pedro José "N", Daniel Emilio"N" y Daniela Guadalupe "N". Al momento de ser capturados se les encontró en su poder tres armas largas, cartuchos y diversas cantidades de droga.

Este miércoles 7 de enero, les cumplieron la orden de aprehensión por el delito de homicidio y quedaron internados en el centro penitenciario a disposición del Juez de Control, para iniciar con las investigaciones correspondientes.

¿Cómo ocurrió el asesinato del hombre al interior de un salón de fiestas en Coatzacoalcos?

Durante la tarde del pasado domingo 4 de enero, fue asesinado un hombre en Coatzacoalcos. Los hechos ocurrieron durante un convivio al interior de un salón de fiestas ubicado en la colonia Puerto México, al sur del estado de Veracruz.

El salón de fiestas está ubicado sobre la calle Carlos Gómez, entre Miguel Ángel de Quevedo y Cuauhtémoc, hasta donde llegaron sujetos y atacaron de manera directa accionando sus armas de fuego contra un hombre de aproximadamente 35 años de edad.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para intentar brindarle los primeros auxilios al hombre; sin embargo, solo confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales.

Luego de esto, la zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano, quienes realizaron las diligencias correspondientes. Hasta ese momento, no se tenían personas detenidas, sin embargo hoy se relevó que hay tres personas detenidas como presuntos responsables.

