Hombre es Atacado a Disparos en su Vivienda en Colonia de Coatzacoalcos, Veracruz

En el municipio de Coatzacoalcos, la mañana de este martes 6 de enero, un hombre resultó con graves lesiones de arma de fuego luego de ser atacado en su domicilio, en la colonia Villas del Sur, al sur del estado de Veracruz.

Los hechos se registraron en una vivienda ubicada sobre la calle 5 de Febrero con número 205, entre la avenida del Trabajo y Plan de San Luis, hasta donde arribaron sujetos no identificados a bordo de una motocicleta, y le dispararon en repetidas ocasiones para posteriormente darse a la fuga.

Derivado de ataque, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y acordonaron el área, mientras que personal de la Cruz Roja brindó los primeros auxilios al lesionado de identidad desconocida hasta el momento, quien debido a la gravedad de sus heridas fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizaron las diligencias correspondientes, de acuerdo al protocolo. Es de mencionar que no se tiene registro de personas de personas detenidas como responsables del ataque armado.

