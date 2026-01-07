Camioneta de Carga se Quema Mientras Repartía Verduras en Veracruz; Así Ocurrió el Incendio

Durante las primeras horas de este miércoles 7 de enero se generó una fuerte movilización de cuerpos de auxilio por un reporte que se generó en la colonia Pocitos y Rivera de la ciudad de Veracruz.

El origen del reporte fue un vehículo que se encontraba en llamas, según los primeros reportes obtenidos se trató de una camioneta de carga, es decir un vehículo de trabajo, el cual fue terminó consumido por el fuego en su totalidad. El siniestro fue atendido por elementos de bomberos, quienes llegaron al punto del reporte para combatir y controlar el fuego que consumía la unidad vehicular.

Video Camioneta se Incendia Mientras Circulaba por Calles de Veracruz | N+

Se informó que este incidente que deja como saldo un vehículo reducido a cenizas ocurrió poco después de las cuatro de la mañana. El punto exacto de los hechos son la calle 13 casi Echeven, en la colonia Pocitos y Rivera, justo enfrente de las instalaciones de la Secundaria Federal Número Dos, lugar donde quedaron los restos calcinados de esta camioneta de carga.

De acuerdo a lo señalado por los propios dueños de esta unidad, se encontraban repartiendo su mercancía, en este caso verduras. Y narraron que estaban repartiendo cuando de pronto empezó a incendiarse y no pudieron hacer nada por salvar la unidad, simplemente descender para ponerse a salvo y ver cómo el fuego consumía su unidad vehicular.

Noticia relacionada: Vehículo se Incendia Frente al Banco de México y Provoca Movilización en Boca del Río, Veracruz

En la zona del incendio aún persiste un fuerte olor a combustible

Afortunadamente este suceso no reporta personas muertas o lesionados. Los mismo propietarios de la unidad siniestrada fueron los encargados de dar aviso a los bomberos, quienes llegaron acudieron al reporte para atender esta situación.

La cual se complicó por momentos porque había mucho combustible derramado. Esta situación empezaba a complicar un poco la atención para sofocar las llamas. Sin embargo, conforme iban trabajando los bomberos, lograron apagar el fuego y después enfriar la unidad. A pesar de haber ocurrido a las 4 de la madrugada la unidad siniestrada se mantiene en ele lugar sobre la calle 13 casi Echeven.

Video Fuerte Incendio Consume una Bodega en Zongolica Veracruz | N+

El equipo Nmás pudo confirmar que aún cuando el incendio ya tenía varias horas de haber sido controlado, en la zona aún persiste un fuerte olor a combustible.

Por este motivo se exhorta a los automovilistas que circulan por este sector de la ciudad se recomienda hacerlo con precaución porque en plena curva, se encuentran de pronto con vehículo siniestrado que ocupa uno de los dos carriles de esta vía de comunicación. En la zona hay un tope, lo que ayuda a que se disminuya la velocidad de los conductores.

Historias Recomendadas:

FPF