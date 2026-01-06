Vehículo se Incendia Frente al Banco de México y Provoca Movilización en Boca del Río, Veracruz

Durante la noche de este martes 6 de enero, se registró una intensa movilización por parte de elementos del cuerpo de Bomberos y paramédicos debido al reporte en el que se informaba sobre un conato de incendio en un auto compacto a la altura del Banco de México, localizado en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

Los hechos anteriormente descritos se registraron sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, donde el vehículo se calcinó en la parte del motor. Tras recibir el reporte, elementos del cuerpo de Bomberos Conurbados sofocaron el incendio con apoyo de la brigada de emergencias de las oficinas del Banco de México.

Hasta este momento, no hay reporte en el que se informe acerca de personas que hayan resultado heridas tras este incidente registrado sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, a la altura del Banco de México, en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

Información en desarrollo…