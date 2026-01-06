Hallan Cuerpo de un Hombre a Orillas de la Carretera Las Matas; Presentaba Signos de Violencia
El cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado a orillas de la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, dentro de bolsas negra y con signos de violencia.
De última hora se informó que este martes 6 de enero, sobre la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, mejor conocida como Las Matas, se dio a conocer el hallazgo del cuerpo de una persona sin vida a orillas de dicho tramo carretero de la zona sur del estado de Veracruz.
Se informó que el hallazgo se registró a la altura del basurero, cerca de la gasolinera ubicada en ese sector y, de acuerdo a los primeros informes, se trata del cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años y que habría sido dejado en el interior de bolsas negras con visibles huellas de violencia.
En el lugar del hallazgo se encuentran elementos de seguridad pública, quienes se han encargado de cerrar el paso en la carretera para llevar a cabo las diligencias correspondientes y realizar las investigaciones que permitan que se logre la identificación de la víctima encontrada sobre la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, mejor conocida como Las Matas, localizada al sur del
Noticia relacionada: Vendedor de Naranjas es Asesinado a Balazos en Acayucan, Veracruz
Asesinan a comerciante en Acayucan, Veracruz
En el municipio de Acayucan, localizado al sur del estado de Veracruz, se registró un hecho de violencia en el Barrio Nuevo, lo que ocasionó una fuerte movilización por parte de cuerpos de seguridad pública en la zona durante la tarde de este martes 6 de enero.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, se trata del presunto asesinato de un comerciante vendedor de naranjas en el Barrio Nuevo, en el municipio de Acayucan. Se informó que la víctima tendría aproximadamente 50 años y que fue ultimado a balazos.
El ataque se registró mientras el hombre, que continúa sin ser identificado, atendía su negocio de venta de naranjas, el cual se encuentra ubicado en la esquina de la calle Vicente Rivapalacio y Guillermo Prieto, en el Barrio Nuevo del municipio anteriormente mencionado.
