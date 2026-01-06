Vendedor de Naranjas es Asesinado a Balazos en Acayucan, Veracruz

Durante la tarde de este martes 6 de enero, en el municipio de Acayucan, localizado al sur del estado de Veracruz, se registró un hecho de violencia en el Barrio Nuevo, lo que ocasionó una fuerte movilización por parte de cuerpos de seguridad pública en la zona.

Según los primeros reportes, se trata del presunto asesinato de un comerciante vendedor de naranjas en el Barrio Nuevo, en el municipio de Acayucan. Se informó que la víctima tendría aproximadamente 50 años y que fue ultimado a balazos.

Video: Asesinan a Hombre Durante Convivio en Salón de Fiestas de Coatzacoalcos

Los hechos de violencia se registraron mientras el hombre, que continúa sin ser identificado, atendía su negocio de venta de naranjas, el cual se encuentra ubicado en la esquina de la calle Vicente Rivapalacio y Guillermo Prieto, en el Barrio Nuevo del municipio anteriormente mencionado.

Noticia relacionada: Hombre es Atacado a Disparos en su Vivienda en Colonia de Coatzacoalcos, Veracruz

Se desconoce el paradero de los atacantes que asesinaron a un vendedor de naranjas

Al lugar de los hechos arribaron elementos paramédicos de Protección Civil del municipio de Acayucan, quienes al llegar e intentar darle los primeros auxilios al sujeto, solo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De los atacantes no se sabe nada, pues una vez cometido el violento hecho, se dieron a la fuga con rumbo desconocido, sin que fueran vistos por personas del lugar, con lo cual permanecen sin ser identificados y no se reportó ninguna detención tras estos hechos.

Minutos más tarde, se presentaron en el sitio elementos de seguridad pública, así como efectivos de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes acudieron para realizar el acordonamiento del área y llevar a cabo las diligencias correspondientes por estos hechos en los que un vendedor de naranjas perdió la vida, víctima de los impactos de bala que recibió por sujetos desconocidos en el municipio de Acayucan.

Historias recomendadas:

LAVR