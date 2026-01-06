Se Incendia Camión Cargado de Caña en Carretera de Veracruz

La noche de este martes 6 de enero, se incendió un camión cargado de caña, en la zona de San Miguelito, en la carretera estatal de Córdoba, Veracruz.

Bomberos acudieron hasta la carretera para atender la emergencia, e intentar apagar las llamas. Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio así como si existen personas lesionadas.

Derivado del incendio del camión cañero, el paso al transito en la autopista fue cerrado por los cuerpos de emergencias. Es de mencionar que esta zona comunica al municipio de Amatlán de los Reyes, Córdoba, Buena Vista y Peñuela.

Personas que trabajan en la región comentaron, que en la unidad pesada iban el chofer con su esposa; sin embargo, serán las autoridades quienes confirmen esta versión.

información en desarrollo…