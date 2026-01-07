Autoridades Aseguran Siete Aeronaves y Armas Tras Cateo en Veracruz; Hay un Detenido

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer a través de un comunicado, el cateo realizado en inmueble que era usado como helipuerto, ubicado en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.

Precisa que elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Estatal, llevaron a cabo el cateo en donde detuvieron a una persona, aseguraron:

Tres armas cortas

cortas Tres cargadores

45 cartuchos

Seis aeronaves de ala rotativa

de Una aeronave de ala fija

de Un fuselaje

Un vehículo

Otro aseguramiento durante un cateo en el estado de Veracruz

Asimismo, se dio a conocer que en el municipio de Tierra Blanca, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), Fiscalía y Policía Estatal realizaron un cateo al interior de un inmueble en donde lograron incautar lo siguiente:

Cuatro armas largas

13 cargadores

21 cartuchos

Cuatro equipos de radiocomunicación

de Nueve chalecos tácticos

Equipo táctico

Un vehículo

La FGR dio a conocer que a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en el Estado de Veracruz, solicitó y obtuvo del juez de control la autorización para ejecutar una orden de cateo al interior de un inmueble, donde presuntamente se encontraba un tigre de bengala.

Se dio a conocer que el inmueble implicado se ubica en las inmediaciones de la colonia Ruiz Cortines, perteneciente al municipio de Coatzintla municipio localizado en la zona norte de la entidad veracruzana. Y forma parte de las diligencias realizadas dentro de una carpeta de investigación iniciada por un delito contra la biodiversidad.

Las autoridades detallaron que el operativo fue ejecutado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes aseguraron al interior del inmueble a un tigre de bengala además de algunas otras pertenencias.

