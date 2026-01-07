Sujeto es Asesinado en Centro Comercial de Tuxpan, Veracruz; Esto se Sabe

Durante la tarde de este miércoles 7 de enero, autoridades de seguridad despliegan un operativo en las principales calles del centro del municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz, tras el presunto asesinato de un hombre al interior de un establecimiento comercial de dicho municipio.

Los presuntos responsables del ataque lograron escapar. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron la tarde de este miércoles, en un establecimiento dedicado a la renta de videojuegos ubicado sobre el bulevar Independencia de la colonia Centro del municipio de Tuxpan, Veracruz.

Elementos de seguridad de los tres niveles acudieron al lugar, donde en cuestión de minutos procedieron a realizar el acordonamiento del área para dar paso a llevar a cabo las diligencias necesarias.

Hasta el momento, aún se desconoce la identidad de la víctima, así como la de los presuntos responsables de este hecho de violencia registrado en un centro comercial del municipio de Tuxpan, localizado al norte del estado de Veracruz.

Aseguran armas y aeronaves tras cateo en Veracruz

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer que se realizó un cateo en un inmueble que presuntamente era utilizado como un helipuerto, el cual se encontraba ubicado en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.

Dicho comunicado precisa que elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Estatal llevaron a cabo el cateo en donde detuvieron a una persona, aseguraron al menos tres armas cortas, así como tres cargadores, 45 cartuchos, seis aeronaves de ala rotativa, una aeronave de ala fija, un fuselaje y también un vehículo.

