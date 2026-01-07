Mujer y Menor que Viajaban en Motocicleta Resultan Lesionadas en Choque Múltiple en Orizaba

La noche del pasado martes 6 de enero, se informó acerca de una carambola o choque múltiple que dejó como saldo dos personas lesionadas, se trata de Cristal “N” de 8 años y Karla Martínez quienes viajaban a bordo de una motocicleta y fueron sorprendidas cuando un vehículo particular las impactó por alcance.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Paseo de las Palmas con Salvador Díaz Mirón y Emiliano Zapata, en la colonia Benito Juárez de Orizaba, cuando, de acuerdo con los primeros reportes, un taxi marcado con el número económico 2232 era conducido por un hombre que presuntamente manejaba en estado etílico e impactó por alcance a una camioneta.

Esto habría provocado que una motocicleta color verde con negro, en la que viajaban la mujer y la menor, saliera proyectada a varios metros tras el fuerte impacto recibido por el vehículo.

Al sitio como primeros respondientes arribaron paramédicos de la Cruz Roja pertenecientes a la delegación de Orizaba, quienes brindaron los primeros auxilios y realizaron el traslado de las personas lesionadas. Elementos de la Policía Local acordonaron la zona del accidente con cinta preventiva para evitar riesgos y permitir las labores de atención. Personal de la Policía Vial se encargaron de realizar el correspondiente deslinde de responsabilidades.

Otra carambola ocurrida recientemente en la zona centro de Veracruz

También el pasado martes 6 de enero se informó acera de dos personas resultaron lesionadas en una carambola o choque múltiple, que tuvo lugar en el kilómetro 295 de la autopista Córdoba-Veracruz.

Los primeros reportes señalaron que el conductor de un automóvil particular perdió el control y chocó otra la unidad, que a su vez impactó un tercer vehículo, como resultado hubo cuantiosos daños materiales y dos personas que fueron atendidas por paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) que los trasladaron a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional división carreteras tomaron conocimiento de este accidente, se encargaron del abanderamiento de la circulación y efectuaron el correspondiente deslinde de responsabilidades.

