Operativo Deja Heridos y Cuatro Detenidos en Tlilapan, Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 7 de enero, elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía Regional de Justicia de la Zona Centro de Córdoba detuvieron a por lo menos cuatro personas en el municipio de Tlilapan, localizado en la región montañosa de la zona centro del estado de Veracruz.

Se dio a conocer que la detención se logró luego de registrarse un intenso operativo coordinado entre Policías Ministeriales, elementos del Ejército Mexicano y corporaciones de Seguridad Pública; sin embargo, de acuerdo a versiones, civiles armados intentaron impedir que los efectivos cumplimentaran la orden de aprehensión, por lo que acto seguido, abrieron fuego y apedrearon una patrulla.

Los hechos anteriormente descritos se registraron sobre la calle José María Pino Suárez entre las calles Miguel Alemán y Miguel Hidalgo en la colonia El Bicentenario, ubicada en la cabecera municipal de Tlilapan.

Los heridos fueron llevados por sus vecinos a un hospital

Según la información obtenida en el lugar, se informó que, como reacción, los elementos de seguridad procedieron a repeler el fuego, por lo que por lo menos cuatro civiles terminaron con heridas; debido a esto, los lesionados fueron trasladados a un hospital por los mismos vecinos del lugar para que se les brindara atención médica, sin especificar a qué centro médico fueron ingresados.

Una vez que se logró la detención, los aprehendidos fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía en Córdoba y, tras rendir su declaración, los remitieron a un juzgado en el penal de Amatlán. Hasta este momento no se ha emitido ningún comunicado oficial por parte de las autoridades correspondientes en relación a los hechos registrados la tarde de este miércoles, donde al menos cuatro personas fueron detenidas en el municipio de Tlilapan.

