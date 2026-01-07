Tandeos de Agua en Xalapa: ¿Qué Colonias No Tendrán Suministro Hasta 21 Días en Enero 2026?
Te compartimos los subsectores y la lista de colonias que tendrán suministro de agua potable intermitente por los tandeos, en la ciudad de Xalapa
En la ciudad de Xalapa, se han extendido los tandeos de agua hasta en el mes de enero, así lo ha confirmado la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de la capital del estado de Veracruz.
De acuerdo con la información, se mantendrá el esquema de tandeos, lo que provocará que diversas colonias de Xalapa permanezcan hasta 21 días sin servicio de agua potable, durante este primer mes del año. Las colonias más afectadas serán los subsectores 1, 2 y 3 que son también conocidos como Progreso, Aguacatal y Federal.
El subsector Progreso tendrá abastecimiento de agua únicamente durante 11 días del mes, mientras que Aguacatal y Federal tendrán el suministro solo 10 días en todo el mes. En los tres casos, el esquema de tandeo será de un día con servicio por dos días sin agua.
Ahora conforme lo marca el calendario de tandeos, el subsector 1, conocido como Progreso, será uno de los más impactados, ya que no tendrá agua durante 20 días de enero y solo contará con servicio por 11 días.
Otra de las zonas afectadas con mayor magnitud es el subsector 2, correspondiente a Aguacatal, la afectación será mayor, ya que no habrá servicio durante 21 días de enero. Mientras que el subsector 3, identificado como Federal, también enfrentará 21 días sin agua durante enero.
¿Qué colonias tendrán afectaciones en el suministro de agua potable en Xalapa durante enero 2026?
Te compartimos las colonias que tendrán afectaciones en el suministro de agua potable durante el mes de enero 2026, tal como lo informó la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa.
Subsector 1-Progreso:
- Adolfo López Mateos
- Empleados Municipales
- Ferrocarrilera parte alta
- Magisterial
- Obrero Campesina parte alta
- Progreso Macuiltépetl
Subsector 2- Aguacatal:
- Aguacatal
- Del Maestro
- Fraccionamiento Formosa
- Fraccionamiento Veracruz
- José Cardel
- Laderas de Macuiltépetl
- Misión San Carlos
El subsector 3-Federal:
- 10 de Abril
- Burócrcratas
- El Mirador
- Federal
- Framboyanes
- Infonavit Loma Alta
- Juan de la Luz Enríquez
- Lomas de San Roque
- Lomas del Seminario
- Miguel Hidalgo
- Niños Héroes
- Rafael Hernández Ochoa
- Unidad Jardín
- Unidad Nevado de Toluca
- Virginia Cordero de Murillo Vidal
- Voceadores
Se pide a la población hacer uso racional del agua y reservar la mayor cantidad posible para evitar mayores afectaciones.
