Hallazgo de Adulta Mayor Muerta Genera Movilización de Cuerpos Policíacos en el Sur de Veracruz

Durante las primeras horas de este día se dio a conocer una intensa movilización policíaca, la cual se desplegó tras el reporte del deceso de una mujer de la tercera edad, durante la mañana de este jueves 8 de enero, se informó que cerca de su domicilio ubicado en el centro de Coatzacoalcos.

De acuerdo con los primeros reportes, una llamada solicitó el apoyo al número de emergencias 911, luego de que la mujer de aproximadamente 60 años de edad, se sintiera mal y quedara inconsciente en el inmueble ubicado en la avenida Juárez número 703, entre las calles Guerrero y Bravo en el sur de la entidad veracruzana.

EL reporte de hechos indicó que al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Policía Ministerial (PM), así como personal del Ejército Mexicano (DEFENSA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes acordonaron el área para descartar que la muerte estuviera relacionada con algún hecho violento. Tras las diligencias correspondientes, se confirmó que no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que se presume que el fallecimiento habría sido por causas naturales.

Otra persona fallecida recientemente en el sur de Veracruz

En Coatzacoalcos, se informó que durante la mañana del pasado martes 6 de enero, un hombre resultó con diversas lesiones de arma de fuego luego de ser atacado en su domicilio, ubicado en las inmediaciones de la colonia Villas del Sur, al sur de la entidad veracruzana.

Los reportes de hechos indicaron como punto del suceso una vivienda ubicada sobre la calle 5 de Febrero con número 205, entre la avenida del Trabajo y Plan de San Luis, hasta donde presuntamente habrían arribado sujetos no identificados a bordo de una motocicleta, y accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones para posteriormente darse a la fuga.

Derivado de ataque, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y acordonaron el área, mientras que personal de la Cruz Roja brindó los primeros auxilios al lesionado de identidad desconocida hasta el momento, quien debido a la gravedad de sus heridas fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

