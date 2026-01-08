Choque y Volcadura en Autopista Veracruz-Cardel Deja Cuatro Lesionados; Uno es Menor de Edad

Durante la tarde de este jueves 8 de enero, se reportó un percance vehicular sobre la autopista Veracruz-Cardel, a la altura de la colonia Renacimiento, en el que se reportó un saldo de por lo menos cuatro personas que resultaron lesionadas, entre ellas un menor de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, sobre dicha vía se registró un choque cuando un auto compacto que transitaba en el sentido de Cardel a Veracruz fue impactado a alta velocidad en la parte trasera por un camión de carga, por lo que terminó volcado y comenzó a incendiarse, por lo que Bomberos procedieron a realizar trabajos para sofocar las llamas del vehículo siniestrado sobre dicha vía de comunicación.

Se informó que las personas que resultaron lesionadas tras este percance vial fueron atendidas por dos unidades de la Cruz Roja Mexicana. Debido a las maniobras para el retiro de los vehículos, uno de los carriles permanece cerrado a la circulación. Automovilistas tomaron la salida de la colonia como un acceso, ya que hasta el momento solo hay un carril abierto a la circulación.

Noticia relacionada: Camioneta de Carga se Quema Mientras Repartía Verduras en Veracruz; Así Ocurrió el Incendio

Camioneta choca contra auto de escuela de manejo en Boca del Río, Veracruz

Un fuerte accidente se dio durante la mañana del pasado miércoles 7 de enero en la ciudad de Boca del Río, donde el conductor de una camioneta tipo pick-up de color blanco se estrelló contra un vehículo de escuela de manejo, causando daños materiales cuantiosos, afortunadamente sin personas lesionadas.

El hecho fue sobre avenida Ruiz Cortines a la altura del monumento a los Niños Héroes con dirección de norte a sur, y generó cierre parcial al quedar dos carriles obstruidos de los tres que existen.

Video: Camioneta se Estrella Contra Auto de Escuela de Manejo en Boca del Río

De acuerdo con lo informado, quien iba a bordo de la camioneta dio vuelta en el retorno, y al querer cruzar Ruiz Cortines, lo hace presuntamente sin precaución y termina impactando al auto sedán en la parte lateral izquierda.

Quien llevaba el auto de escuela de manejo era el instructor, quien apenas se dirigía a su lugar de trabajo para iniciar la jornada. El siniestro fue atendido por elementos de la Policía Naval, Estatal, Tránsito Municipal y las aseguradoras, quienes finalmente deslindaron responsabilidades para proceder con el retiro de los vehículos.

Historia relacionada:

LAVR