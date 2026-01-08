Durante la mañana de este jueves 8 de enero, se registró una intensa movilización por parte de unidades de policías en la colonia Brisas del Sumidero, localizada en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

Al llegar a la calle Jazmín, los cuerpos de emergencias se dispusieron a brindarle los primeros auxilios al sujeto; sin embargo, solo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales tras el ataque del cual habría sido víctima.

De acuerdo con los primeros informes, se indicó que se trató de un crimen entre hermanos, luego de que presuntamente se registrara una discusión entre ellos al interior de un domicilio, lo que terminó por costarle la vida a uno de ellos.

Video: Hombre Muere Presuntamente a Manos de su Hermano Durante Discusión en Xalapa, Veracruz

Al inmueble donde se registraron los hechos arribó la madre de los involucrados en la riña, quien por la impresión fue atendida por paramédicos luego de sufrir un presunto ataque de nervios al percatarse de lo sucedido.

Minutos más tarde, al lugar de los hechos arribaron las autoridades, quienes procedieron a realizar el acordonamiento del área, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) llevó a cabo las diligencias correspondientes.

Hasta este momento se desconoce el paradero del presunto responsable de dicho hecho violento, pues una vez cometido el acto, optó por darse a la fuga con rumbo desconocido, por lo que las autoridades continúan con su búsqueda.

Hombre es asesinado en centro comercial de Tuxpan, Veracruz

El pasado miércoles 7 de enero, autoridades de seguridad desplegaron un operativo en las principales calles del centro del municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz, tras el presunto asesinato de un hombre al interior de un establecimiento comercial de dicho municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron la tarde de este miércoles, en un establecimiento dedicado a la renta de videojuegos ubicado sobre el bulevar Independencia de la colonia Centro del municipio de Tuxpan, Veracruz.

Se informó que los presuntos responsables del ataque lograron escapar. Elementos de seguridad de los tres niveles acudieron al lugar, donde en cuestión de minutos procedieron a realizar el acordonamiento del área para dar paso a llevar a cabo las diligencias necesarias.

