Hombre es Sentenciado a Más de 60 Años de Prisión por Feminicidio al Sur de Veracruz

Este jueves 8 de enero, se informó sobre la sentencia que se le dio a un hombre, así lo hizo público la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, en Veracruz.

De acuerdo con los datos oficiales, se obtuvo una sentencia condenatoria de 62 años y 8 meses de prisión en contra de Alex “N”, como responsable del delito de feminicidio, cometido en agravio de una víctima de identidad resguardada.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de septiembre del año 2024, al interior de un domicilio ubicado en la congregación del Cerro de Nanchital, en este municipio, cuando Alex “N” privó de la vida a la víctima.

El juez además de dictar sentencia, suspendió sus derechos civiles y políticos. Además, condenó a Alex "N", a un pago por concepto de reparación del daño, dentro del juicio oral 13/2025.

Dan prisión preventiva a hombre por su presunta participación en un feminicidio en Tuxpan, Veracruz

El pasado miércoles 7 de enero, se le dictó prisión preventiva oficiosa a un hombre como presunto responsable de los delitos de feminicidio, robo agravado y robo de vehículo cometido en agravio de dos víctimas de identidad resguardada, en el municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que fue, a través de la Fiscalía Regional de Tuxpan que se realizó una imputación en contra de un hombre identificado como Luis Gerardo “N”, como presunto responsable de los delitos antes mencionados.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de noviembre del año 2023, en la colonia Fecapomex, del municipio de Tuxpan, en donde el ahora imputado presuntamente participó en la privación de la vida de una primera víctima, sustrajo de dinero en efectivo y diversos bienes de una segunda víctima. El juez dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, dentro del proceso penal 01/2026.

