Buscarán Ficha Roja de Interpol Contra Dueño del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez

Luego de que José Luis N. no acudiera a las audiencias programadas en su contra tras recuperar su libertad, este lunes se dio a conocer que autoridades trabajan en coordinación con diversas corporaciones para solicitar una ficha roja de Interpol.

Dicha ficha consiste en una solicitud internacional dirigida a más de 190 países para localizar y detener provisionalmente a una persona buscada.

Dueño del Crematorio Cuenta con Orden de Aprehensión

El fiscal de Distrito Zona Norte informó que el dueño del crematorio Plenitud cuenta con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de inhumación, exhumación y conservación indebida de cadáveres o restos humanos.

“Estamos trabajando en eso, se están haciendo las gestiones necesarias. Ya hay una orden de aprehensión contra esta persona y ya se están realizando los trámites para la ficha roja. Esperamos que se haga justicia”, señaló Carlos Manuel Salas, fiscal de Distrito Zona Norte.

¿Cuántos Cuerpos Han Sido Identificados?

Autoridades indicaron que, de los más de 300 cuerpos localizados en el crematorio, alrededor de 246 ya fueron identificados y se notificó a 243 familias para que se acerquen a las instalaciones correspondientes.

Finalmente, se informó que hasta el momento se han recibido un total de 155 denuncias por fraude emitidas por familiares de las víctimas.

“Seguimos trabajando también en el reconocimiento de los cadáveres y en la entrega de los mismos; es un trabajo muy intenso del área científica forense”, agregaron autoridades.