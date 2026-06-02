Buscarán Ficha Roja de Interpol Contra Dueño del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez

Autoridades buscarán solicitar una ficha roja de Interpol contra el dueño del crematorio Plenitud, quien permanece prófugo de la justicia.

Dueño del crematorio cuenta con orden de aprehensiónFoto: N+

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Dueño del crematorio Plenitud prófugo: autoridades piden ficha roja de Interpol. 155 denuncias por fraude y 243 familias notificadas. Sigue el proceso de identificación.

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