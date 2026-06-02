Lluvia Hoy en CDMX: Activan Alerta Roja por Tormenta en Estas Alcaldías
De forma simultánea, las autoridades capitalinas activaron la Alerta Naranja por intensificación de lluvias
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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la noche de este lunes 1 de junio de 2026 la Alerta Naranja y Roja por lluvias fuertes en algunas demarcaciones.
De acuerdo con el alertamiento, se espera que llueva fuerte entre las 20:15 de hoy y las 00:00 horas del martes.
Con corte a las 20:15 horas, la Alerta Naranja por intensificación de lluvias fuertes se mantenía activa en las demarcaciones:
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tlalpan
Xochimilco
Se espera que en estas alcaldías caiga lluvia de entre 30 y 49 milímetros, lo que podría provocar encharcamientos e inundaciones, así como corrientes de agua sobre calles y avenidas.
En tanto, se mantenía activa la Alerta Roja por intensificación de lluvias fuertes para la noche en las demarcaciones:
Álvaro Obregón
Cuajimalpa
Magdalena Contreras
De acuerdo con el pronóstico de las autoridades, se espera que en estas demarcaciones caiga lluvia de entre 50 y 70 milímetros, lo que podría generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avendias, así como posibles deslaves de laderas.
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