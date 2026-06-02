Lluvia Hoy en CDMX: Activan Alerta Roja por Tormenta en Estas Alcaldías

De forma simultánea, las autoridades capitalinas activaron la Alerta Naranja por intensificación de lluvias

Fuertes lluvias registradas durante la noche de este lunes. Foto: CuartoscuroFuertes lluvias registradas durante la noche de este lunes. Foto: Cuartoscuro

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