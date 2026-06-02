Red Delictiva “Del Caballito”: FGR Decomisó en Cateos Miles de Dólares, Coronas y Hasta Yenes

La Fiscalía General de la República ofrece una conferencia de prensa en la que informa sobre la Red Delictiva “Del Caballito”, dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas, la cual fue desarticulada el viernes pasado.

El Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara, indicó que la semana pasada se llevaron a cabo diversos cateos en estados como Jalisco, Sonora, Colima, Quintana Roo, Aguascalientes y Michoacán.

Señaló que una vez que quedaron a disposición de la autoridad judicial, este fin de semana se llevó a cabo la audiencia inicial donde fueron imputados por su posible participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos, obteniéndose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra. Aunque, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional por lo que se fijó nueva fecha para la audiencia de continuación.

Así operaban

Maikol "N" y Salvador "N" fueron detenidos.

Fueron asegurados 21 inmuebles, 14 vehículos, así como más de 24 mil dólares, también libras esterlinas, soles, yenes y coronas danesas.

Según el vocero de la FGR, indicó que estas personas se acercaban a las empresas a las que ofrecían sus servicios de evasión fiscal a través de sus propios despachos.

Constituyeron empresas fachada que generaban comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresaba flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagaban los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal.

Las empresas facturadoras canalizaban los recursos obtenidos hacia los trabajadores de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permitía ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que repercutió en la afectación a la Hacienda Pública.

Una vez hecho todo lo anterior, inyectan dinero para su posterior distribución, reparten el pago de incentivos con la simulación de actos con los que no pagan ISR y pagan nómina a trabajadores con retenciones del ISR.

El daño patrimonial, similar al presupuesto de Tlaxcala

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el monto de las facturas falsas generadas por la Red del Caballito, ascendería a más de 12 mil millones de pesos, que, para ponerlo en perspectiva, equivaldría a casi la mitad del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2026 para el estado de Tlaxcala.

Todo ello implica la violación al Código Fiscal de la Federación, el cual contempla una sanción de hasta nueve años de prisión, a quien expida comprobantes fiscales falsos.

Destacó que las personas implicadas en esta red de corrupción podrían enfrentar 9 años de prisión.

Información N+