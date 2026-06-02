Red Delictiva “Del Caballito”: FGR Decomisó en Cateos Miles de Dólares, Coronas y Hasta Yenes

El vocero de la FGR da detalles sobre la red delictiva “Del Caballito”, dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas

Operativo contra facturera "El Caballito"FGR

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Conferencia de la FGR revela la caída de la red 'Del Caballito'. Operaban en Jalisco, Colima y más. Asegurados dólares, libras y yenes. Conoce cómo funcionaban.

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