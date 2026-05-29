Desmantelan Organización Delictiva "Del Caballito" Dedicada al Lavado de Dinero

El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, informó este viernes sobre el desmantelamiento de la organización delictiva "Del Caballito", dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas.

De acuerdo con investigaciones de la FGR, "Del Caballito" era operado por personas físicas que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas.

Así operaba "Del Caballito"

Para ello constituían empresas fachadas que generaban comprobantes fiscales falsos en los cuales ingresaban flujo de dinero para su posterior distribución por "conceptos fuera de la realidad", con los cuales tampoco pagaban los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal.

De esta forma, las empresas facturadoras canalizan los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que les permitía ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas.

Catean 30 inmuebles en nueve estados

Con apoyo de 440 elementos, las autoridades realizaron el cateo de 30 inmuebles en nueve estados, donde se cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de:

Maikol "N"

Salvador "N"

Laura "N"

Luis "N"

Manuel "N"

Elda "N"

Montserrat "N"

Lilia "N"

Todos los detenidos son presuntos integrantes de dicha organización delictiva, destacando Maikol "N" y Salvador "N" como los posibles líderes.

"Del Caballito" opera 15 empresas fachadas

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, la organización delictiva operaba 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas, cuyos domicilios fiscales se ubicaban en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, sonora y Quintana Roo.

AMP