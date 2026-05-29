Desmantelan Organización Delictiva "Del Caballito" Dedicada al Lavado de Dinero

La organización delictiva "Del Caballito" se dedicaba al lavado de dinero y la falsificación de facturas; operaba en varios estados

"Del Caballito" operaba en varios estados de la República. Foto: FGR"Del Caballito" operaba en varios estados de la República. Foto: FGR

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"Del Caballito" era operado por personas físicas que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas.

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