Pagos de Bienestar: ¿Quiénes Cobran el 2 y 9 de Junio 2026? Estas Letras Tocan según Calendario

¿Tu hijo es beneficiario de la Beca Rita Cetina?, hoy iniciaron los depósitos según el calendario presentado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB). Por lo que en N+ te decimos qué letras cobran el 2 y 9 de junio de 2026.

Julio León, titular de la CNBB, anunció que los pagos se extenderán hasta el próximo 12 de junio, por lo que una nota previa ya te dimos a conocer el Calendario Oficial de Pagos de la Beca Rita Cetina para Junio 2026.

Recuerda que éste avanza según la inicial del primer apellido del beneficiarios. Se prevé que en los próximos días se dé a conocer el Calendario de Pagos de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, por lo que debes mantenerte atento a los canales oficiales.

Entonces, ¿quiénes cobran la Beca Rita Cetina el 2 y 9 de Junio 2026?

En beneficio a tu economía familiar, este apoyo por 1,900 pesos para estudiantes de Secundaria se deposita en la Tarjeta del Bienestar cada dos meses. De modo que este bimestre corresponde a mayo-junio de 2026.

Dado que se deposita en orden alfabético, según el calendario propuesto por las autoridades del Bienestar, el martes 2 de junio es turno de cobrar para beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra C.

Mientras que el martes 9 corresponde a las iniciales N, Ñ, O, P y Q.

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¿Quiénes reciben 2,600 pesos y quiénes 3,300 de la Beca Rita Cetina en junio 2026?

Hay familias que este mes no cobrarán 1,900 pesos sino 2,600 pesos. Esto se debe a que entre sus integrantes están dos alumnos de Secundaria.

La CNBB y la Secretaría del Bienestar detallan que se pagan 1,900 pesos por el primer estudiante, mientras que el segundo recibe un depósito por 700, lo que da un total de 2,600.

En el caso de familias con tres estudiantes cursando la Secundaria, el depósito se incrementa a 3,300 pesos.

Si bien el dinero se deposita en la Tarjeta del Bienestar, no es obligatorio retirar todos los recursos el día que te son depositados.

El Banco del Bienestar asegura que el dinero permanece seguro en tu cuenta, de hacerlo, te recomienda utilizar los cajeros de su red por esta razón.

¿Cuándo cae el próximo depósito de la Beca Rita Cetina en 2026?

Vale la pena que administres este último depósito, dado que se trata del último pago del ciclo escolar 2025-2026.

Debido a que el ciclo escolar concluye el 15 de julio, según el Calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante el bimestre julio-agosto no se hace depósito de esta Beca Bienestar.

SARR