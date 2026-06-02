Pagos de Bienestar: ¿Quiénes Cobran el 2 y 9 de Junio 2026? Estas Letras Tocan según Calendario

La CNBB anunció el Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina para Junio 2026, aquí te damos a conocer a quiénes les depositan este martes en su Tarjeta del Bienestar

Mano sostiene Tarjeta del Bienestar. Quiénes Reciben Pago Bienestar el 2 y 9 Junio 2026: Letras por Día¿Tu hijo está inscrito en la Beca Rita Cetina? Conoce qué día de Junio 2026 le corresponde el pago según la inicial de su apellido. Foto: Facebook JovConFuturo
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